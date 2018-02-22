華州參議院通過廢除死刑法案

（本報訊）華州參議院在近期的一次歷史性投票中通過了廢除死刑的法案，目前該法案已送交眾議院進行最終審核。立法官員表示對於華州在2018年度終止死刑判決持樂觀態度。

此法案的發起者為共和黨參議員Maureen Walsh，在參議院表決中，包括發起人在內的共計5名共和黨人及多數民主黨人均投出支持票。

在先前的法律規定下，華州犯有一級重度謀殺罪的犯人被處死刑，通常以絞刑或注射致死藥物進行處決。但近年來，華州已極少做死刑判決。2014年，州長英斯利（Jay Inslee）對此刑罰提出暫時中止的命令，要求自己在任期間，不對任何罪犯進行死刑處決。本州最近一次的死刑處決發生在2010年，Cal Coburn Brown於1991年強姦並謀殺時年21歲的女子Holly Washa，兇手在接受注射後死亡。

此外，華州立法機關目前還在討論另外一項法律，即希望對於被判處終身監禁的囚犯不得假釋的規定作出相應調整。

對於此次參議院通過的新法，州長英斯利表示：「在終止華州死刑的法案上，我們得到兩黨更多的支持，參議院所作出的表決更是證明了這一點。我明白這是一個情感上的問題，民眾們因一些根深蒂固的信念及價值而被觸動。當我在2014年下達暫時中止死刑處決命令的時候，我就希望能藉此對於法律應用上的不平等性展開討論空間。執行死刑處罰耗資巨大，且在案件結束後，對受害者家屬的影響存在不確定性。我希望華州可以加入其它多個州的行列，正式廢除死刑處罰。」