I-90浮橋封閉準則看天氣 不預發警告風吹起浪立刻停用

（本報訊）日前I-90浮橋由於強風超過時速二十六哩令湖上同時翻起了逾二呎高的白頭浪後，華州運輸署在短瞬間決定停用浮橋西行線四小時，結果交通大擠塞，住在麻沙島及東區的市民要繞道才能前往西雅圖。運輸署表示停用浮橋是考量風浪會對浮橋造成損害，所以才決定封橋。

今次也是因為天氣所致而首次停止使用I-90浮橋西行線。由於輕鐵工程在橋上進行，運輸署也實施了新的措施。署方會監察天氣對浮橋的影響，特別是由北方吹來的強風，對西行線是非常不利。日前運輸署就發現超過時速二十六哩北風吹過浮橋持續兩分鐘，並且湖上翻起了逾兩呎的巨浪，浪花不斷濺到橋面，所以馬上決定封橋，他們也祗有十五分鐘的時間做準備，這解釋了為何會事出突然，令很多在路上的駕駛人士不知所措；因為這真的聴天由命，運輸署唯一能在公路的告示牌及各大社交媒體以最快的時間發出封橋消息。

自從輕鐵工程在橋上開工後，由於輕鐵的設計與橋樑的結構令浮橋西行線容易受到北風侵襲，強勁的北風會減低浮橋的壽命。目前雖然浮橋不會對公眾安全構成影響，但運輸署已開始執行風浪同時影響浮橋的準則。運輸署表示按上述新的封橋標則，在未來大約每五年都會遇上一次封橋的機會。

為了預防北風對浮橋的侵蝕，承建商是可以對浮橋進行加固工程，在橋上加上鋼纜，令橋身足可以扺擋強風與大浪。預計加固工程會在二Ｏ一八年秋天完工。屆時又將會對風速標準作出新的評估。由於I-90浮橋始建於一九八零年代，所以安全標準也隨著時代進步而轉變。運輸署再次強調I-90浮橋不是不安全或需要重建，但倘若能以先進的建築技術加強安全措施，保障交通暢與駕駛人士的安全，這都是華州運輸署持續執行的任務。