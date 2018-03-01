華州Mt. Baker與Crystal Mt榮登全美十大積雪勝地榜

（本報訊）雖然己踏入三月，華州這陣天氣驟冷下雪，寒冬氣氛不因春天即將到來而滅弱。很多滑雪愛好者更因為大雪紛飛而感到特別興奮。華州的Mt. Baker貝克山及 Crystal Mt.水晶山最近除了登上全國十大積雪勝地榜外，貝克山本年度的積雪更是全國雪山之冠，多達六百四十多吋，水晶山也排名第七位，但與貝克山相比，下雪量則少了幾近一半，祗有三百五十五吋。

本年度貝克山滑雪地區總算是豐收季節，在一月時已錄得超過二百二十五吋新雪。這也是該地區二十年來最多雪的一月。貝克山位於美國西北部華盛頓州的一座火山。地處美國與加拿大的交界處。該山是喀斯喀特山脈最北端的一個山峰，也是華盛頓州內第四高峰與喀斯喀特山脈的第六高峰。

一直以來貝克山以其每年極高的降雪量和冰川而聞名。這山積雪之多基本上沒有其他地區所及。貝克山不祗是一般滑雪愛好者的樂園，這裡更是奧林匹克滑雪選手到來參加單板滑雪的場地。山勢與地形具備了得天獨厚的野外滑雪天然環境。故此貝克山也成為眾多部電影外景取景的場地。每年雪季開始時，貝克山滑雪場都會在網站：http://www.mtbaker.us/snowreport更新有關降雪量的資訊，好讓滑雪愛好者作好準備，前來共享滑雪樂趣。

水晶山雖然沒有貝克山的雪多，但景色怡人，在著名的雷尼爾山國家公園旁。這裡可直達的滑雪地面逾二千三百英畝。集合了不同難度的滑雪區。自從在二O一一年雷尼爾雪山開啟了吊車後，水晶山就成了一年四季的渡假地區，山上積雪有時可以讓市民在七月中旬前都可以享受玩雪的樂趣。

與貝克山一樣，水晶山滑雪場地以富挑戰的Backcountry野外滑雪聞名。野外滑雪可以說是滑雪運動的始祖。這運動是指滑雪時不只限於滑雪場壓出的雪道上，可以是任何滑雪者可以走到的地方。野外滑雪者是要自己徒步地爬上山再滑下來，對體力及雪地應變能力均極具挑戰。有興趣查閱水晶山的野外滑雪路線者請瀏覽網站：www.crystalmountainresort.com