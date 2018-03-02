華埠國際區的景觀 正在發生變化

至少有10 億美元中的1/4 金額正在投入此區的建設中

（本文作者：Ruth Bayang）

華埠國際區目前是房地產開發的新熱點。 今天，在此區內有近十幾個房地產項目處於不同的發展階段，這些投資將在未來幾年給華埠帶來新的商業空間、市場價格和經濟適用房（又稱可負擔起的住房）。 這也是10年來第一次居民可以花低於$40萬美元就能買到單元房，此外零售空間的外觀和感覺也會隨之改變。

1. SpringHill Suites酒店

是一個綜合用途項目有16層樓高的開發項目，下層7層是酒店，酒店上方有8層是出租住房單位（Apartment），頂層一層是可以買賣的住房單位（Condominiums）。地面層將有零售空間以及4層的地下停車場。

開發商：Hotel Concepts是本地酒店開發商，在普捷灣地區（Puget Sound）擁有並經營著超過20家酒店。

設計：studio19建築設計事務所。

項目成本和時間表：$7,000萬美元。預計將於2019年春開始建設於2021年春完成。120個市價任房單位，5個自住房單位。

社區將如何從這個項目中受益？隨著地面層零售空間的使用，有24小時的保全酒店，將帶來更多的商業到附近提高鄰里地區的安全性，創造更多的就業機會並振興經濟。

2. 布殊花園家園（臨時名稱）——Bush Garden

開發商：Vibrant Cities有限責任公司。

布殊花園在華埠國際區擁有悠久的歷史，開發商在與布殊花園餐廳的業主諮詢後，想要考慮命名該建築「布殊花園家園」。

開發商：James Wong

項目成本和時間表：目前沒有特定的開始日期。開發人員希望與社區領導和居民聯繫，接受他們的意見並聽取他們的關注以便更好地了解開始和結束日期。

項目成本：由於開發商希望首先與社區聯繫，因此總成本可能因單位和零售空間以及建築物的設計和材料而異。

單位數量：估計為時尚早。

單位類型：這將是支持低收入家庭和實惠市價單位組合。

社區將如何從這個項目中受益？Vibrant Cities有限責任公司告訴西華報，他們的目標是通過匯聚居民、適合居民文化的微型零售企業和社區活動來激活這個未被充分利用的角落。

3. Thai Binh單元樓

位於南傑克遜（Jackson）街913號

4. 路易莎酒店（Louisa Hotel）

位於南金街669號

這座歷史建築的翻新工程將提供84個新的單位、10個商業空間和24個以下的停車位。施工正在進行，路易莎計劃在2019年夏季開放。

5. Acme Property（項目尚未命名）

開發商：Intracorp。

與社區團體和利益相關者合作，包括小西貢之友和西雅圖華埠國際區保護和發展局（SCIDpda），為西雅圖電車線上連接傑克遜和金街（King）零售通道上，開發的一個具當代設計的一棟7層單位樓。

單位數量和類型：320個市場價格和實惠的出租住房單位。

社區將如何從這個項目中受益？行人市場通道（大約10,000平方英尺的中小型零售空間）將成為眾多亞洲供應商和店主的家園。Tiscareno建築師事務所、Nakano Associates和Object & Space Design的設計團隊在開發建棟「木頭、編織和綠化」的設計靈感線索著眼在越式風格。

6. 鮑勃叔叔的地方（Uncle Bob’s Place）

開發商：InterIm在Edge Developers的協助下與目前擁有和經營Four Seas地產的陳氏家族（The Chan family）合作。

項目成本和時間表： 初步估計$3,500萬美元。

預計施工時間：2019年7月 – 2021年1月。

建築工作數量：估計提供275個直接在此項目現場工作的機會。不包括如製造業的異地工作，能為社區創造更多的就業機會。

單位數量和類型：104個低收入/負擔得起的住房單位，加上地下商業空間。

社區將如何從這個項目中受益？該項目將允許104個家庭擁有適度的條件和有限的英語移民和難民生活在華埠國際區的中心，參與此社區生活並光顧社區商業，同時獲得適合文化的商品和服務。

陳氏家族擁有底層商業空間致力於發揮商業用途，為社區的社會和文化生活做出貢獻。

InterIm計劃向過世的鮑勃·山度士（Bob Santos）表示敬意，並將在未來的社區中心、社區組織和活動中繼續發揚山度士留給華埠的傳統和構想。

7. Koda可買賣單元大樓

共計有17層樓。第7樓的設施包括健身中心、瑜伽室、圖書館、會議室和禪宗花園，第17層有KODA俱樂部休息室、媒體室、餐飲廚房、私人用餐室及通往帶燒烤爐火爐的屋頂露台和視野。

開發商：台灣Da Li開發責任有限公司。

項目成本和時間表： 初步估計$1億美元。預計2018年夏季開工，預計2020年中期入住。

單位數量：有203個住房單位，另加兩個專門設計的咖啡廳和專程前往參觀該樓餐廳的零售空間，及一個與商業或製造空間相結合的住宅。

單位類型：依所有市場價格，但開發商參與房屋可支付性和可居住性議程（HALA），因此將為非現場的經濟適用住房單位提供捐助。每個單位低於$400,000美元。

社區將如何從這個項目中受益？這是一個為城市復興並向社區引入數百個新的利益相關的建設，為當地經濟作出納稅、享受生活、無需有汽車負擔的貢獻， 這是華埠國際區10年來首個能擁有自置居所的大樓。

8. 重建亞洲廣場（Asian Plaza）

位於南傑克遜街1032號

9. Yesler Terrace 5.3和5.4

開發商：Seattle Tenth責任股份有限公司。

項目時間表：施工將於2019年開始2021年完成。

施工崗位工作數量：在工作過程中將有500人在現場工作。

單位數量和類型：544個住房單位。26.5%的單位將是負擔得起的住房，73.5%依市場會率。

社區將如何從這個項目中受益？更高的商業密度將為現有生意創造更多機會，街上有更多的人來往有助於保障鄰里的安全。

10. 普利茅斯住房小組（Plymouth Housing Group）

位在南雷尼爾（Rainier）大道501號。