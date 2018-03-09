美國學生應在學習上迎上國際標準

近年來，在國際標準下美國教育並非最優，許多的評估都顯示美國學生的成績並不好。許多人以為，美國的貧困拖累了美國的總體分數，但是，當把每個國家分成四個社會經濟等級時，可以看到，美國的中產階級學生不僅落後於等級相似的外國學生，而且還比不上來自數個國家的等級較低的學生。

美國四年級學生國際閱讀成績不佳

全球四年級學童每5年進行一次評估的「國際閱讀素養進展研究」（Progress in International Reading Literacy Study）於2017年12月5日公佈。

美國傳統上表現優異。然而，美國學生2016年的平均分數由2011年的556分下降到549分（滿分為1,000分），排名由2011年的第5下滑至第13名。有12個教育體制表現超過美國，另有3個國家成績與美國不相上下。

美國有4,400名四年級學童參加上述國際測驗，一向表現最優異的俄國、新加坡和香港，這次成績再度超越美國，然而歐盟最貧窮國家拉脫維亞的成績都凌駕美國之上；同時，波蘭、挪威排名也超前美國。

這項報告令人益加擔憂美國學童的學業表現停滯不前，甚或下滑。根據2015年另一項國際測驗結果，美國四年級和八年級的數學科學成績持續落居亞洲學童之後。同年，在兩年一次的「全國教育進步測驗」中，美國12年級學生的閱讀成績不變，但數學成績退步，四年級的閱讀成績不變，八年級閱讀成績下滑。

在國際閱讀素養進展研究的測驗中，美國成績最差學生的分數下滑最大，顯示美國學校應該更努力改善這些學生的成績；成績最差的25%學生的平均分數，由2011年的510分至2016年下滑至501分。

高中畢業生成績下滑亞裔學生優勢明顯

無獨有偶的是在2016年9月美國教育進展評估中心發佈的「全國成績單」年度報告公佈了美國12年級學生的成績情況。

報告顯示， 參與測驗的10,000餘名12年級學生中，38%的學生數學成績不達標，28%的學生在閱讀能力方面低於基本標準，對比前兩年的數據均出現了一定程度的下滑，而最好和最差的成績差距也進一步擴大。

按照族裔看，數學方面達到「精通」或更高標準的亞裔學生達47%，白人學生比例為32%，而西語裔比例是12%，非裔比例只有7%；閱讀方面達到「精通」或者更高標準的亞裔學生達49%，白人學生比例為46%，而西語裔的比例是25%，非裔比例只有17%。

結語

教育專家指出，造成此趨勢的原因可能是經濟大衰退，許多家庭因此淪為貧民，同時各州也被迫刪砍教育預算。預算和政策優先中心的最新報告發現，從2008年到2015年，有29個州減少每名學生的教育經費。

美國前總統奧巴馬曾多次呼籲加強美國中學的數學和科學教育。之前，美國40多個州和華盛頓特區還決定採用共同核心課程標準，對基礎教育階段各年級的數學和閱讀制定了詳盡的標準，並試圖訓練學生獨立思考和解決問題的能力。但目前來看，美國學生的學業還未取得足夠的進步。

一直以來，美國和州都有州級考試以及學術能力評估測試（SAT），但從未有過一個國際標準。如果我們想要讓自己的孩子不僅在美國勝出，還要在全球市場中勝出的話，這是我們了解自己所處位置的一個絕佳機會。一個國際標準的評估對大多數美國學校是一種鞭策，因為這給學校樹立了一個真正的國際參照做出衡量。

但不要看了前文就全盤泄氣，我們有個別的美國學校貨真價實地比世界上任何國家都表現更好。如果我們想要讓自己的孩子不僅在美國勝出，還要在全球市場中勝出的話，這是我們了解自己所處位置的一個絕佳機會。