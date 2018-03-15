美東時間3月11日凌晨2時，全美大部份地區將從標準時間轉換為日光節約時間（DST），把時鐘撥快1小時。實施DST是為了減少使用人造光線節約能源，今年的日光節約時間將於11月4日結束。

何謂日光節約時間

日光節約時間（Daylight saving time），又稱夏時制，另譯夏令時間（英語：Summer time）。是一種為節約能源而人為規定地方時間的制度，在這一制度實行期間所採用的統一時間稱為「夏令時間」。一般在天亮較早的夏季人為將時間調快一小時，可以使人早起早睡，減少照明量，以充分利用光照資源，從而節約照明用電。

據稱最早有夏時制構思的是美國著名政治家、科學家Benjamin Franklin，他在任美國駐法國大使期間，由於習慣於當時美國農村世家的早睡早起生活，早上散步時看到法國人10點才起床，夜生活過到深夜。於是他在1784年給《巴黎雜誌》的編輯寫了一封信，信上說法國人的生活習慣浪費了大好的陽光，建議他們早睡早起，說每年可以節約6千4百萬磅蠟燭。但富蘭克林當時並沒有建議實行夏時制，只是建議人們應該早睡早起。因為當時根本還沒有統一的時區劃分。

在美國有100年的歷史

1918年參加第一次世界大戰的美國實行了夏令時間，但戰後立即取消。1942年第二次世界大戰期間，美國又再度實行夏令時間，1945年戰爭結束後取消。1966年，美國重新實行夏令時間。所以夏令時間從開始實施算起，不管中間是否被取消，到今年剛好是100年。

目前美國實行和不實行夏時制的地區

美國原本於每年4月的第一個星期日凌晨2時起至10月的最後一個星期日凌晨2時實施夏令時間；但經美國國會2005年通過的能源法案，自2007年起延長夏令時間，開始日期從每年4月的第一個星期日，提前到3月的第二個星期日，結束日期從每年10月的最後一個星期日，延後到11月的第一個星期日。美國夏令時間實行與否，完全由各州各郡自己決定。

美國不實行夏令時間的地區包括：

美國大陸地區： 亞利桑那州（Arizona）的大部份地區不使用夏令時間，唯其東北的Navajo族保留地使用夏令時間。

美國大陸地區以外：夏威夷州

美國屬地： 波多黎各和維京群島，美屬薩摩亞，關島和北馬裡亞納群島（Puerto Rico and Virgin Islands, American Samoa, Guam and Northern Mariana Islands）。

世界其它國家的狀況

● 加拿大夏令時間實施日期一向跟美國一致，在美國2005年修法後，加拿大各省也在2007年3月美新法實施前完成修法。加國好幾個處於時區邊界的地區不實施夏時制。另外，加國春秋撥鐘時刻由各省自行決定。

● 歐洲大部份國家從1976年，即第四次中東戰爭導致首次石油危機（1973年）3年後開始實行夏令時間。根據聯合國歐洲經濟委員會的建議，從1996年起夏令時的有效期推遲到10月份的最後一個星期日。

● 墨西哥從4月第一個星期日到10月最後一個星期日實行夏時制。

● 中國於1986年至1991年在全國範圍實行了6年夏時制，由於省電效果不抵需要適應時間的弊端，1992年4月5日後不再實行，改為夏季下午工作開始及結束時間比冬季推後半個小時。

● 香港曾於1941年6月15日至1979年10月21日期間，多在夏季時段實施夏令時間（1977年和1978年未有實行），1980年後不再實行。

● 日本於1948年至1951年曾使用夏令時間。

● 韓國於1948年至1988年曾使用夏令時間。

利弊

好處——高緯度地區由於夏季太陽升起時間明顯比冬季早，夏令時間確實起到節省照明時間的作用。不少零售商對夏令時間持肯定態度。美國的糖果商院集團已經游說美國國會將夏令時間延長到11月，因為萬聖節是糖果銷售最旺的季節，而家長們不希望孩子們在天黑以後還在外面遊逛。夏令時間對患有夜盲症的人大有好處。

弊端——對低緯度地區夏令時間作用不大。尤其這些地方在夏天十分濕熱，夜晚降臨時悶熱無法入眠，而清晨正是睡眠的好時間。當夏令時間結束時某些時間會在當天出現兩次，這些都容易構成混亂。