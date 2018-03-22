華裔支持英斯利州長簽署法案 擴大民主路向鼓勵選民投票

（本報訊）華盛頓州英斯利州長日前在Tukwila市的霍士達中學簽署了惠及華州選舉制度的萬向民主綜合法案，加強選民與選舉的參與及令華州民主制度與透明度更進一步。今次英斯利州長在簽署法案時特別邀請了不同社區的代表包括西雅圖至孝篤親公所好友會會長區偉明及學生代表Kevin Au（見上圖）等，以表示華州民主制度是結合著本州多元文化努力的成果。

在新的綜合法案下共有五條新法案，其中三項是以方便選民投票為主，包括容許選民登記截止日期伸延至選舉日當天；容許十六歲及十七歲市民預先登記投票及當市民在申領特效駕駛執照或身份證時會自己登記成為選民。此等措施都是針對以往選舉時的低投票率，希望可以改善本州市民參與政制與選舉的意欲。

在二Ｏ一六年華盛頓州有超過一百萬名市民符合選民登記資格，但選舉部卻發現他們並沒有登記。另外已登記的選民中每五人就有一人不曾投票。在二Ｏ一七年十一月大選中創下華州有史以來最低的投票率，祗有百分之三十七的選民才交回他們的選票。

英斯利州長在簽署法案時表示，民主政制的存在是因為選民的參與，在華州的民主制席中估計有二百多萬州民的心聲與意願還是未並聆聽。他鼓勵市民要多表達意見多參與。作為華州州長，英斯利會盡他的所能推動社區各界支持選舉。

在今次簽署的法案中還有華州投票權法案，該法案旨在容許以地域作為投票基礎，以照顧及適合某一些社區情況。例如Yakima區的墨裔人士佔地區人口百分之四十，但卻沒有一個墨裔人士被選入市議會內代表民意。美國地區法院在二Ｏ一四年發現Yakima的選舉制度將墨裔人士的權益分散。在二Ｏ一五年當Yakima改為地區選舉後，在市議會內就有三名墨裔議員誕生了。這就是華州投票權法案靈活運用選舉制度最終要惠及選民的好處。

華州華裔社區對於英斯利州長簽署新法案均表示支持，參與見證簽署儀式的西雅圖至孝篤親公所好友會會長區偉明表示，祗有透過民主選舉及選民登記與華裔公民的積極參與，華裔在本地才能實質地爭取到應有的權益。他對容許十六歲及十七歲的青少年們預備登記當選民猶為贊同，因為這些中學生們剛開始探索社會事物，認識選舉是重要的公民教育，特別是美國這個以民主為政治基礎的國度，每一個市民都要盡公民責任去投票，讓訴求上達，才有機會爭取在社會應有的權益。故此從小開始暸解民主政制與選舉權益的重要。