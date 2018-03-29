看水手隊球賽送車票 減球場附近交通擠塞

（本報訊）水手棒球隊Seattle Mariners今年度的本地賽事即將開始。每年球季期間，西雅圖市Safeco Field球場附近包括交通與泊車都非常緊張，同時也令四週的商戶煩腦，因為大批球迷到來會與他們的正常客戶競爭使用停車位。有見及此，水手棒球隊計劃讓觀球賽的市民可以持入場券換取輕鐵車票及其他公共交通的優惠，藉此舒緩交通問題。

水手棒球隊同時希望利用免費的公共交通來吸引更多球迷前來觀看球賽。這項交通優惠由本週開始至六月三日結束。球迷可以駕車至停車泊車處免費停車，然後免費轉乘輕鐡來回球場。除此以外，水手棒球隊另外還安排了其他交通優惠，球迷選擇乘坐Uber前往華大或Angle Lake輕鐡站到球場的話，可以獲得三元五十仙的回扣。同樣有效期也是至六月三日止。

西雅圖水手捧球隊主席Kevin Mather表示，球迷能夠輕鬆來看球賽而不用擔心交通問題將會是一大樂事。他暸解很多球迷每次都要因為交通問題而要提早前往球場，以便在比賽開始前能夠將自駕的車輛停泊安頓。倘若遇上大熱賽事，大家額外付出的時間與金錢將更多，這麼費勁才能趕上一場好賽事，偶然都會令大家却而止步，寧願安坐家中觀賽。故此水手捧球隊希望以免費的公共捷運吸引球迷能湊效。