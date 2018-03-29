慶喜公園擴建完工——開幕典禮

位在423 Maynard華埠國際區南大道的慶喜公園已於3月24日下午1-3時舉行開幕典禮，當天來賓們免費入場，主辦單位備有茶點、表演、遊戲、梁文輝舞獅、中華會館體操隊等餘興節目。

這個擴建項目較原來的公園的面積翻了一倍。慶喜的字面意思是「愉快的聚會」是華埠國際區重要的社區聚會場所。公園的新部份於2017年6月開放公眾使用，2018年2月Studio Fifty50公司安裝了擴建項目的最終設計元素，一座具標誌性藝術的門，這是一個幾何形的紅色金屬拱門，歡迎社區進入公園並指出這是公園的入口。門上的抽象穿孔代表國際區所有文化的包容模式。在公園的座位和樓梯上也使用類似的紅色金屬製成。

擴建的公園設計包括一個合梯田式座位設置的綜合文化表演微觀舞台和設有乒乓球桌、座椅、健身器材，梯田式的樹台、照明設備、人行道和遮蔭樹的必要公用設施的活動區。

西雅圖本地設計公司MIG | SvR以及總部位於北京的Turenscape的團隊創建了公園設計，設計反映了鄰里的多種文化，將舊的公園和新的公園無縫地融入在一起。InterIm CDA和SCIDpda提供了外展支持，並共同舉辦了一系列社區外展會議，收集了本地組織和慶喜公園之友的意見。

為擴大舊的公園，SPR通過Pro-Parks Levy以$300萬美元的資金購買了Karen和David Wong 原位在公園東側租給郵局的土地。2008年公園和綠色空間徵費（Parks and Green Spaces Levy）提供了發展資金，終於為華埠國際社區的地標慶嘉公園帶來了新的視野和面貌。