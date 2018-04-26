新王朝酒吧在四海開業 珍珠奶茶和雞尾酒有共同之處嗎？

靜雯博客

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新王朝酒吧（Dynasty Bar)？沒錯，您沒有誤讀標題。是的，西華報最近報導說四海酒家（Four Seas Restaurant）將於2019年被拆除後，將改建成經濟適用住房項目。

酒家內的王朝酒吧（Dynasty Room）也被稱為狼廟（Wolf Temple）已於4月2日在四海酒家內開業。原有老舊的王朝酒吧已完全變身為一個別緻、舒適且時尚的休閒室。唯一被保留剩下的神器是一尊粵劇木雕，這是劉先生（I-Miun Liu）新眼光下的生意。他還是華埠國際區綠洲珍珠奶茶店和東方咖啡廳（Oasis Bubble Tea Shops and the Eastern Cafe）的老闆。為什麼他將如此多的精力和金錢投到這樣一個只有短期可以營業的項目中？這個生意是蕭條還是福音？是個實驗嗎？東主劉先生是英明遠見還是他發瘋了？或者只是投入一個大的風險？

轉型

「這合潮流的」在開幕派對上一位訪客說道，他很欣賞劉先生對這個空間所做的一切。儘管他是租了整個餐廳，而酒吧只佔用酒家面積的一半左右。這位訪客補充說，華埠國際區其它像這類的酒吧都是老舊，這暗示著那些地方沒有吸引力。他向西華報指出：「您看過前州長駱家輝的照片被畫在牆壁上嗎？」在酒吧的入口處，這張壁畫是展示著西雅圖歷史的新壁畫藝術品的一部份。在走廊盡頭，站著一隻巨大的紙狼，狀似嚎叫著。一座寶塔形的建物被堆放在大紙狼的後面。

酒吧裡的裝潢擺設讓人無法想像。一位訪客說：「當然，這裡有著故事。」牆上有被漆成黑墨色反白漢字的原創設計，桌面是絲網印刷帶有棕黃金色圖紋中式的主題。

我很好奇，是誰設計並做了這些工作？

劉先生驕傲地說： 「是我們自己。從地板到天花板、從安裝照明設備到上油漆，組裝酒吧長凳到貨架和桌子。我們每天工作10到12個小時沒僱用承包商，節省了很多工錢，但在藝術品上投入了大量資金。」

一夜間，調酒師、工作人員和東主成了木匠和雜工。劉先生自去年12月與四海酒家改建成經濟適用住房項目的開發商簽署臨時協議以來，他的10人以下團隊就開始了近3個月不間斷地工作。

王朝總經理朱先生（Michael Chu）表示，妻子對這個項目感到懷疑。現在，她對團隊的成就感到興奮。朱先生表示「她現在卻是迫不及待等著幕」。由於餐廳的條件，朱和劉的家人起初對酒吧沒有信心，這是可以理解的。朱先生回憶說，他第一次進酒家時，發現地板上有個洞。劉先生說：「近10年來酒店一直處於死亡和被忽視的狀況。」

為什麼是開酒吧？

劉先生說：「我知道很多人認為開這個只有短時間可經營的王朝酒吧沒有多少收益，但不能僅僅因為它沒有賺錢的意義就不意味著我們不應該這樣做。並非所有的生意都要賺錢。我可能無法從這個酒吧賺到錢，但我從這個項目中得到的是創造的滿足感。」

蘋果公司的創始人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）曾經說：消費者不知道他們想要什麼。但是，如果你做得很好，他們就會買它。劉先生相信，如果他這個酒吧是好的，自然會有顧客上門。

劉先生經營王朝酒吧就像他開東方咖啡館一樣。他在4年前覺得社區沒有一個可以負擔得起的咖啡廳，讓大家可以在一起閒聊共聚。因此，他從裝潢到買傢具開始，重頭到尾打造咖啡廳，現在東方咖啡廳已成為華埠國際區的熱門會議場所。他從自己建構東方建築中獲得的知識，幫助他從無用和腐朽的東西中創造了王朝酒吧，將它打造成美麗、充滿活力和功能強大的場所。

同時，劉先生正在創造設計更多的場地，包括國會山上的另一個酒吧和甜甜圈店（donut shop）。他的企業家精神和熱情超越平凡，他目前是37歲的英年之齡。

雞尾酒

王朝酒吧的雞尾酒如何不同？

總經理朱先生說：「酒吧提供的是手工雞尾酒，這在華埠國際區並不常見服務這樣的酒品。」當了十多年經驗豐富的調酒師，朱先生知道雞尾酒的各種細節。他創造自己的飲品，雞尾酒與綠茶、荔枝、玫瑰花蕾和烏龍茶的組合，是現今的潮流。

我說：「那些不就是珍珠奶茶的成份。」朱先生點了點頭。

聰明！現在，劉先生的茶原料至少可以為他的三家企業提供服務，這包括綠洲珍珠奶茶店、東方咖啡廳和現在開業的王朝酒吧，可能更伸及他未來的幾家店。

王朝飲品的價格在$9美元以上。朱先生表示這個價格與華埠國際區外的酒吧相比是合理的售價，一般是$15美元到$20美元間。王朝也供應中餐和韓餐。

酒吧會賺錢嗎？

在建完酒吧後，劉先生可能對這個成品感到自豪，但他並不是虛擬的創造，他確實思考結果而不僅僅是享受過程。

不妨想像一下，一位顧客在酒吧訂了幾道菜和飲料，標價輕鬆地加起來可以到$30美元到$50美元。眾所周知飲料的利潤遠高於餐食。

毗鄰劉先生的其它亞洲餐館需求勞動密集的工人。工人們必需先清洗、切割和烹製大量的白菜或牛肉粉，然後才能從一位顧客手中賺到$10美元。不要忘記王朝擁有20多個停車位，這與許多華埠國際區的餐廳相比是一項競爭優勢。

誰說劉先生開酒吧是瘋了，再想一想！這位曾是前銀行家的劉先生，可是早已經完成了他的數學計算。無論他從王朝酒吧的實驗中學到什麼，都可以在其他地方複製，因為他已經學會如何運用成功的公式。當別人看不到什麼機會時，他會看到可能性的潛在成功。

舊王朝充滿歷史

老舊的四海酒家曾有輝煌的過去。新舊王朝間有很多的故事。

曾在四海工作的 Dean Lum法官說：「我對四海有很多美好的回憶，特別是當我父親Abe Lum於1962-1989擁有這家餐廳時。很多著名的、臭名昭著的，或一些不是那麼有名的人，都在餐廳的鼎盛時期來此就餐。」

1989年之後的酒家東主Al Quan說：「這兒曾經是最佳喝酒的地方，可以看到所有的朋友。」

當您坐在王朝酒吧啜飲著雞尾酒時，欣賞牆上的壁畫並反思四海曾是亞裔社區聚集在一起建立政治權力的地方。許多競選公職的亞裔美國人在四海籌款，吸引亞裔社區支持的主流候選人在那裡舉辦活動。

90年代到2010年代間，已故的政治大師胡國恩夫人Ruth Woo曾孜孜不倦地舉辦各項籌款活動為 Sharon T. Santos，Lloyd Hara，周雪清（Martha Choe），Kip Tokuda，Ron Sims，Dolores Sibonga，Velma Veloria等人助選。駱家輝和其他許多人在四海舉辦選舉活動，亞裔和非亞裔人士聚集在此發表聲明，向主流社會告示亞裔社區「我們有影響力」的造勢。已故的Al Sugiyama 在此舉辦許多大型聚會，紀念那些打破玻璃天花板的亞裔美國人。

西華報第一次於1989年為推崇市長Norm Rice舉行的有250人參加的社區晚宴也是在四海舉行。幾十年來，甚至國際政治人物也到四海與亞裔社區人士會面。

Lum說：「王朝休閒室事實上是一個涉及政治上的俱樂部型式的會所：有當時是市議員非常年輕的Norm和Constance Rice聚在一個角落裡；有社區活躍人士Bob Santos和Bernie Whitebear在另一個角落；有美國參議員Warren Magnuson和妻子Germaine與海洋節（Seafair）的高層管理人員在另一個角落；著名餐館 Victor Rossellini的老闆和 Ivar Haglund，當他們都不在Andy’s Diner餐廳或在Ivar聚會時，就會到四海來與我父親規劃業務夥伴關係。」

根據Lum的說法，許多名人在四海享受過餐飲， 包括： 尊榮、Danny Kay、超音速隊、海鷹隊、水手隊、海灣隊（Sonics, Seahawks, Mariners, Sounders）等的所有職業運動員，以及商業和政治人物。Lum說：「電影明星Mickey Rooney有天晚上來到酒家，第二天他要去打高爾夫球，我的父親接待了他。」

「但是在我心中真正突出感受的是超音速奪得1979年冠軍的前一年。許多人忘記了在1978年他們在主場對Washington Bullets的第7場比賽中輸掉了冠軍。比賽結束10分鐘後，我接到總經理Zollie Volchok的前台電話說：『請找三位調酒師！我們正往酒家來！』他們都來了。說他們當時感到失望會是一種嚴重的輕描淡寫，但我永遠忘不了的是球隊教練 Lenny Wilkens那麼地彬彬有禮。出於某種原因，他們去了其它地方（Henry’s Off Broadway）慶祝第二年奪得冠軍的慶祝宴。