為給年青人樹立健康好榜樣 金郡實施球場禁用菸草條例

（本報訊）金郡郡議會健康局日前正式投票通過，由五月十九日開始在本地球場包括Safeco 、Century Link及Key Arena內禁示服用咀嚼菸絲Chewing Tobacco。日後每當水手壘球隊或各大球聯賽的球隊在本地舉行賽事時，球場將會真正成為無菸區。

金郡健康局是因應民間健康組織要求，反對在球場內容許食用菸絲。一直以來很多球員或教練都有服用菸絲的習慣，這也是球場的不成文文化。在一片禁菸氛圍中，球員服用菸絲是一種可以滿足他們而不容易被發現或損害形象的緩衝選擇，他們祗是將菸絲含在咀內咀嚼，像吃口香糖似的，基本上沒有如吸菸或使用電子菸會噴出煙霧那般明顯礙眼，但唯一缺點就是咀嚼後很多人都將菸絲隨意吐在地上，影響衛生。

全國反對吸菸組織一直強列要求禁用菸絲的大前提是關注下一代的身心健康。壘球或球賽運動都是推崇體能訓練與關注健康的，也會是一家大小一起觀看的康樂活動。以任何方式服用香菸，包括吸菸或使用電子菸都對身體有害及有機會導致癌症，及強迫旁人吸二手菸。在金郡健康局反吸菸的聴證會上，反對組織特別請來一些小孩，請他們說出目暏球員服用菸絲時，他們會感的惡心和難受絕不比見到他們吸菸的少。有見及此，西雅圖水手隊也由不表態而結果加入了反對咀嚼菸絲的行列。西雅圖Safeco Field目前祗在一些特定的範圍內容許球迷吸菸或服食大麻，基本上全個球場及球場會所都已是禁菸區了。

金郡健康局主席Dembowski表示，吸菸是社會問題，危害公眾健康。他相信禁止在球場內以任何方式吸菸是恰當及正確的決定。球迷與家長也會支持這項決定。當五月十五日開始實施禁令後，球場內先會貼上禁止使用菸絲告示，不過目前當局還未有準備違例者發告票或作任何懲罰。但若被發現多次違規後則可能會被罰款。

目前全國現時已有半數的壘球球場實施禁止使用咀嚼菸絲條例。據本地反吸菸組織資料顯示，鑑於全國吸菸數字開始下降，但咀嚼菸絲卻絲毫不減，所以他們才就將矛頭直指咀嚼菸絲，並開始加強公民教育。很多年青人以為咀嚼菸絲對身體健康的影響未如吸菸般嚴重，這是一個錯誤的觀念，因為咀嚼菸絲同樣會有機會導致癌症，而且口腔的損害更大。有關詳情及金郡預防吸菸計劃資料請瀏覽網站：https://www.kingcounty.gov/depts/health/smoking/tobaccovapor.aspx