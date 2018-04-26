電話詐騙並不是新鮮事，為了令受害者被坑上鈎，詐騙手法總是日新月異，層出不窮。從本地近期再度興起的電話詐騙案中出現了新招，騙徒已不再局限於直接致電受害人，他們再邁向一步將騙局設計得以假亂真，致電受害者的工作機構同時留言，情況更專業更掩人耳目。

近期在云云眾多的電話詐騙案中，全美各地的華人包括西雅圖地區在內，也成為目標。騙徒捉著華人關心申領中國護照或相關證件的心態來行騙。目前本地已有很多華人接到自稱是中國領事館來電的詐騙案。雖然中國領事館已前後多次嚴正聲明這些都是騙局，但還是有人被騙。

一般市民受騙的主要原因是在接到電話後過份驚慌引起心理不安而失去方寸，導致自己沒有用常理分析來者問題就趕快將自己推進騙徒的陷阱，心甘情願受騙向騙徒奉上他們的要求，以為可以破財擋災。

歸根究底都是市民的警覺性不足夠所致。在一般情況下，任何大機構，特別是政府部門都不會致電市民在電話上提出立刻用電話付款的要求。舉凡涉及金錢的交易，必然會事先以書面通知與說明，並且附有查詢電話或網址，基本的書信往來通知是必經程序。

市民謹記當遇到可疑來電時，先別慌張，也不要馬上做任何決定，靜觀其變，對方感到目標不上當時自然會知難而退。