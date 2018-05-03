- 挪威：母親節定於2月的第2個星期天。
- 阿根廷：則在10月的第2個星期天。
- 黎巴嫩：在春天的第一天。
- 南非：定於5月的第一個星期天。
- 南斯拉夫：於每年聖誕節的前兩個禮拜慶祝。慶祝的習俗是：小孩子們在母親節的清晨溜進母親房間，將母親綁在床上，母親醒來時發現自己被五花大綁，便哀求孩子們放開她，並以她預先藏在枕頭下的小禮物作為交換。
- 西班牙與葡萄牙：12月8日是紀念聖母瑪利亞的日子，同時也是孩子們表達對母親的愛的節日。
- 瑞典：在5月的最後一個星期日慶祝母親節。在母親節前夕，瑞典紅十字會會舉辦塑料製的母親花的義賣，義賣所得將作為贊助育有許多小孩的母親的度假經費。
- 埃及：每年3月的最後一個星期五是埃及的母親節。這一天，全國各地的青少年都要給母親贈送鮮花和禮物，為母親舉辦音樂會和文娛演出，並評選出全國最理想的母親。
- 印度：每年4月5日是印度的媽媽節。這一天，凡是生了孩子的媽媽都要穿上五彩繽紛的紗麗，戴上精美的首飾來到公共場所盡情娛樂，以顯示做母親的女性風采。
- 中非：每年5月29日，中非共和國就要隆重慶祝傳統的媽媽節。這天，媽媽們身著盛裝懷抱孩子在首都舉行盛大遊行。國家領導人和政府官員也要參加她們節日的活動使節日更加隆重熱烈。
- 法國：每年5月29日是法國的母親節。法國人的母親節則更像是一個為全家人舉行的生日會，子女會為母親送上精心挑選的禮物，包括珠寶和富有意義的禮物。全家人聚在一起享用晚餐，餐畢端出一個為母親而做的蛋糕。
- 泰國：每年的8月12日，節日期間，全國最有意義的活動是評選優秀母親。成千上萬的女兒手持潔白的茉莉花作為母親之花敬獻給母親以表達感激之情。
- 日本：每年5月的第二個星期日，一般以贈送康乃馨為主。
- 加拿大：每年五月的第二個星期日。在這天，家庭成員除向母親送禮物外，並要做各種讓母親歡喜事情以表示敬愛之情。
- 英國：為表達對母親們的敬意，乃訂四旬齋（指復活節前夕之前，星期天除外的40天）的第四個星期日為「Mothering Sunday」，人們在這一天回家探視雙親並致禮表示敬意。當時，有許多的窮人必須在有錢人家裡當佣工而被迫離家寄宿在主人家裡，在這一天主人們會放他們假，並鼓勵他們返家與媽媽團聚。
留言