靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section 新王朝酒吧（Dynasty Bar)？沒錯，您沒有誤讀標題。是的，西華報最近報導說四海酒家（Four Seas Restaurant）將於2019年被拆除後，將改建成經濟適用住房項目。 酒家內的王朝酒吧（Dynasty … [繼續閱讀……] about 新王朝酒吧在四海開業 珍珠奶茶和雞尾酒有共同之處嗎？