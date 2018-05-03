喝熱水與咖啡和茶——為什麼是熱水而不是冷水？

靜雯博客

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當和陌生人一起用餐時，他們覺得我很奇怪，因為我喝熱水。在我最近去南美旅行時，有個人提出了不同的反應，他問道：「你知道一些我們不知道的事吧？」

感謝那些對我而言不時髦的飲料，讓大家把話題連在一起，我和他以及其他食客們分享了喝溫水或熱水的好處。

我不記得什麼時候迷上了選擇喝溫水而不是冰冷的水，可能是母親影響了我。

這事是在我生下第一個兒子後開始的。在中國飲食文化中，即使在炎熱的夏季吃冷食也不適合產後兩個月的媽媽，為什麼我們會採用中華文化中的某些觀念並實踐為之？

普遍的答覆是「只要照著去做，因為對你有好處」事情就如此這般的被定案解決了，這也就是老虎媽媽通常的教育方法。作為一個順從的華人女兒，我一般從不反對媽媽告訴我該做的事。

這個傳統持續了幾千年，我想其中一定有智慧。中國文化依賴多年和多代經驗，奶奶告訴母親，這是她母親傳給她的，母親又傳承給我。如果我反抗，老人家會簡單地說：「當年老時，你就會發現這個道理並得到後果。」這意味著現在不照著做到時就後悔莫及，因為你的健康狀況會受到影響，這也意味著會快速衰老。最後一個因素可能會讓許多中國女性擔心，因此會奉行母親的告誡而視為圭臬。

電熱水壺伴我旅行

大家常常想知道為什麼我要喝溫水，即使在炎熱的天氣。我在美國出生的孩子飯前喜歡喝冰水，他經常挑戰我。最近，小兒子外出用餐時總是喝溫水，我真的不知道他是否相信這樣做的好處，或者也像我一樣只是想成為一個好兒子。

我決定現在是時候為此做一些研究，而不是宣傳我選擇喝熱水的原因。在分享研究結果前，我會告訴你溫水對我來說有多麼重要，因為真的好處很多。當我早上起床時，溫水是我攝入身體的第一件東西，它會引發我排便的便意。如果患有便秘，喝杯熱水是最好的藥物。如果一杯溫水起不了作用，請嘗試再喝一次。如果不行，那麼在水中混入一茶匙蜂蜜，它會像魔術一樣暢行工作。

幾年前我做了個實驗。某天早上，我先喝果汁而不是喝熱水，過了一會兒，我就發生了便秘的現象。

讀者中的一些人可能會想我在旅行時怎麼辦？我的電熱水壺總是裝在我的行李箱裡。加熱水需要不到2分鐘的時間。美國餐館不額外收熱水費，很多美國機場的星巴克，當我要求要一杯熱水時也都不收費，我通常會給他們一美元的小費，但歐洲餐館每杯熱水可收到$3美元。

在寒冷的西雅圖天氣裡，喝杯熱水使我感到溫暖，不僅僅是我的身體，還有我的手和手指頭，這有助於我的血液循環和幫助消化。

好處

一組日本和中國醫生證實， 溫水對解決一些健康問題是100%有效的。冷水會固化你剛吃的油性物質並減緩消化，也會減慢器官功能並導致肌肉收縮，令人驚訝的是也會導致偏頭痛、高血壓和關節疼痛。

西醫對喝溫水是怎麼說？我搜索資料，發現了同亞洲醫學所描述的許多好處。

我們每天都需要水來排出毒素和廢物，但如果溫水能夠加速清潔過程，為什麼不去嘗試做呢？許多西方研究都表示，水可以幫助減輕體重，因為會讓我們有飽腹感而減少進食。根據《讀者文摘》的推薦，早上用熱水加檸檬開始一天的新陳代謝是很好的，可讓身體在一整天內燃燒更多的卡路里，也可以防止腹脹。

有趣的是一項研究表示，它可以緩解月經來潮。我不知道這是否是有效的，但嘗試去做並沒有什麼壞處。大家都相信在家喝的水是乾淨的，但到其他地方呢？就不敢確定了，因此要求熱水比較安全，因為沸水會殺死細菌。

咖啡和茶

每天每日只喝熱水也是挺愚蠢和單調的。一項新研究發現，咖啡和茶實際上對心臟有益。咖啡因有助刺激身體的能量。所以我早上喝兩杯茶，一杯是與牛奶和蜂蜜混合，另一杯只是綠茶。我不會讓自己喝下更多的咖啡因，因為會影響我晚上的睡眠品質。有時候我的早餐會有果汁，晚餐則通常會喝湯。

我刻意從飲食中刪除的唯一東西是蘇打水和酒。我寧願喝熱水取代蘇打飲料和酒精。我家的朋友綽號叫阿雞姨（Auntie Chicken）的過世了。她每天都會喝2到4杯的蘇打水飲料，這是超過500卡路里熱量和加上糖的水。她體重超過她的標準重量100磅。各位要知道一瓶血腥瑪麗酒（Bloody Mary）可以有多達450卡路里的熱量，一罐啤酒有280卡路里，水的卡路里是零，數字會說話那麼喝什麼就看你自己的決定了。

我的喝水習慣是眾所周知的

我吃飯時喝熱水的習慣，在華埠國際區的許多中餐館都知道。在我坐下之前很多服務員會給我帶來一壺熱水放在桌上無需我要求。中國城外，中國海景大酒樓老闆王小玲自己有時也會給我準備好熱水。

西雅圖威斯汀酒店（Westin Hotel）的3位服務員給我留下深刻的印象，當我在扶輪社開會時他們會為我準備好熱水。事實上，一位美籍非洲裔服務員會注意我參加扶輪社會議時坐在哪裡，然後把熱水送到我面前，真是優質的服務。

請記住，水溫不宜過熱，否則會燒傷舌頭。是可以混入一些冷水。如果喜歡在夏天喝冷水，在冬天喝熱水仍然是很好的作法。但是， 如果能適應全年飲用溫水，你會注意到你的健康會在一段時間內有所改善。

沒有人能在一夜之間改變生活習慣。採取嬰兒的步驟：一次一杯。一杯熱水成本低於製造一分錢電力的1/10。為什麼不喝最好又最便宜的健康替代品！