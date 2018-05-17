削減版人頭稅計劃 獲議會9-0全票通過

（本報訊）自西雅圖市提出將對年收入2,000萬美元以上的大型企業徵收「人頭稅」計劃以來，支持及反對群體一直對此爭論不休。

在11日市議會就此稅收計劃首次投票表決時，該方案以5-4的結果通過。但這一結果並不能代表法案確立板上釘釘，因為西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）手中的一票可推翻議會表決結果。杜爾肯明確表示自己對此項稅收堅決說「不」，甚至威脅在必要時刻將使用市長的一票否決權（veto）。

在11日議會投票當日，杜爾肯同時發佈了自己認為較為合理的削減版人頭稅方案，將對於大型企業徵稅的額度從原有的每年$500/人，下調為$250/人，然而這項方案也並未獲得議會認可。

本月14日晚，西雅圖市議會就二度修改版本的人頭稅方案進行投票，最終以9-0的結果全票通過。此版本人頭稅將原版中每年$500/人的稅收調整至$275/人，從明年開始正式執行。同時此次表決結果令市長無法行使一票否決權，因為市長無權就獲6票及以上支持率的議案進行否決。

亞馬遜方面發言人Drew Herdener 在議會表決後發佈聲明稱：「雖然我們已經重新啟動Block 18的建築工程，但我們對於議會對大型企業敵對的傾向及巧言令色表示不安，這也迫使我們對在西市的發展提出質疑」，並明確表明亞馬遜對此決定「十分沮喪」。

在此稅收議案通過後，西雅圖範圍內將有3%的企業受人頭稅影響，每年將為市府帶來4,700萬美元收入。亞馬遜在本地共計擁有4.5萬名員工，每年將繳納1,000萬美元人頭稅。此項稅收有效期為5年，2023年市議會將再度就是否延續此項稅收進行投票表決。

議會表示，此次稅收將被用於建造可負擔住房及解決流浪者難題。其中66%資金將被用來建造房屋，32%將被用於搭建流浪者庇護所及提供清潔服務等，而另外2%將被用於管理費用。

詳細內容請參閱：西雅圖市政府向企業徵收人頭稅