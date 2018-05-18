西雅圖市政府向企業徵收人頭稅

人頭稅（poll tax或head tax）是一種有別於所得百分比的徵稅，而是向每一個人課相同、定額的稅種。在19世紀時，此稅曾為許多國家的重要稅收。按人頭收稅的規則源於舊約出埃及記上記載：上帝要摩西「按以色列人被數的計算總數」，「從二十歲以外的」，「要為自己的生命把贖價奉給耶和華」，「富足的不可多出，貧窮的也不可少出」。自此，無論是教會還是政府，都常會以這種方法作為收入的主要來源。

為何要徵收人頭稅？

為解決西雅圖日益嚴重的無家可歸問題，西雅圖市政府在加大交通費和地產等稅收之後，又想出向企業徵收人頭稅的辦法。然而，這項決議尚未投票便遭到業界強烈抵制。

西雅圖市議會在這項「人頭稅」的方案中，計劃向年收入達到$2,000萬美元以上的企業徵稅，公司將按照每名員工每小時26美分的標準繳稅。此案如果通過，西雅圖約有600家企業受到影響，市府每年將籌集到$7,500百萬美元。其中有75%將用於建設經濟適用房，其餘大部份資金旨在幫助無家可歸者。新稅案籌措的大部份資金將用於在未來五年興建1,780個可負擔住屋單位，其中1/5則資助收容所床位、建築小房子、清理針頭和垃圾等無家者服務。

正反立場 正反立場

反對：5月7日西雅圖地區的100多位商業界領袖，共同簽署了一封給西雅圖市議會的信。信中提醒西雅圖市議會，提議人頭稅是一個「誤導」性計劃，不是解決無家可歸問題惡化的方案，而是傳遞給每個企業一個訊息：如果投資擴大企業、創造就業機會後將會受到懲罰。這將給西雅圖的經濟增長前景造成更大的損害，其中很多企業可能負擔不起。人頭稅以公司人數來衡量稅收多少，這是在阻止公司招聘更多員工，必將對西雅圖就業市場造成衝擊。儘管西雅圖市政府急迫的想要解決日益嚴重無家可歸的問題，但此舉顯然無法解決問題，還會造成更多的失業和無家可歸。

亞馬遜Block 18工程建設的一位項目經理Roland Bredlau表示：「亞馬遜的員工是勤奮工作的人，他們不該為別人的錯誤買單。」很多人士也表示該找到問題的根子在哪，應該從造成無家可歸的真正原因著手。

贊成：贊成徵稅的人認為，大企業在推動城市經濟繁榮並吸引高薪僱員的同時，造成大西雅圖地區的住房成本持續增加，進而迫使一些居民必需離開家園。支持者表示，不斷有無家者在街頭上暴斃，雖然市府去年為3,400人找到住屋，但情況仍持續惡化。西雅圖地區的無家者人數排名全美第三高，2017年有169名無家者死亡。

亞馬遜與其它企業

這項新提案一旦通過，像亞馬遜這樣擁有超過45,000名員工的大企業，若人頭稅的實施，每年將需支付逾2,000萬元的人頭稅。亞馬遜副總裁Drew Herdener於5月2日表示：「由於市政府的人頭稅政策，亞馬遜決定暫停位於西雅圖市中心的Block 18項目的建設，並將評估是否繼續租用位於Rainier Square的辦公樓。」取消工程意味著亞馬遜在西雅圖將會減少7,000名員工。與此同時，亞馬遜決定在加拿大溫哥華增加3,000名員工，在波士頓增加1,000名員工。

該公司而且當此稅在2021年改以企業薪資總額0.7%的稅率計算時，可能還會更多。過去8年，亞馬遜在西雅圖的員工從5,000名增加到40,000名，幫助西雅圖一躍成為美國增長最快的大城市。如果亞馬遜停止在西雅圖的擴張甚至離開西雅圖，流失的不僅僅是工作，還有數百萬美元的稅收，這對市府是個巨大損失。

不僅是亞馬遜受到影響，房地產信息科技公司Zillow預計每年也將會多交近400萬美元的稅。阿拉斯加航空公司，Expedia，F5 Networks，Apptio，Tableau等大公司也反對人頭稅。請參看以下圖表了解西雅圖20家大公司人頭稅徵收的金額：

公司名稱 徵稅金額 公司名稱 徵稅金額 Expedia $2.540,000 Pemco $594,880 Starbucks（星巴克） $1,890,000 Wells Fargo（富國銀行） $575,962 Bank of America（美國銀行） $1,780,000 Moss Adams $465,629 Perkins Coie（博欽律師事務所） $1,220,000 GM Nameplate $437,507 Facebook（臉書） $1,080,000 Avalara $378,560 Microsoft（微軟） $919,360 RealNetworks $292,032 F5 Networks $743,600 Ivar's海鮮快餐 $281,757 CenturyLink網絡運營商 $717,641 Uwajimaya（宇和島屋） $259,584 Holland America遊輪公司 $648,960 Airbnb（愛彼迎） $162,240 Slalom $602,451 Lane Powell $155,750

備註：Nordstrom沒有提供在西雅圖的工作人員數，估計在市中心約有4,000名員工，人頭稅應繳納$2.160,000美元。

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