我在華埠國際區的春天日記——好消息和悲傷消息並列

靜雯博客

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4月28日早上，我向窗外偷瞄了一眼，看到天正下著雨，心想「哦！真糟糕。」因為這天是華埠國際區的年度清理日（annual cleanup day）。義工們會出現嗎？天落雨會毀掉諸如野餐、婚禮、徒步旅行和騎自行車，甚至是抗議等的一些戶外活動。

當我漫步在南景街時（South King Street）雨水淋壞了國際區的櫻花，地面上繽紛的落英成了一條美麗的粉紅色「絲綢地毯——silk carpet」。上午9點前，數百名耆老和其他人已經聚集在慶喜公園。忠誠的義工們已做好準備工作，拿著掃帚和畚箕還有垃圾袋。有些人自願當義工已多年，清理完成後， 華埠國際區一展新顏。我從來沒有見過義工們像他們一樣是如此的開朗和奉獻，這是社區努力協作和團隊合作的充分證明。

在I-5高速公路下的停車場，西雅圖公用設施工作人員正在收集電子垃圾。人們可以在此回收站丟棄不用的電腦、電視機、電暖爐和傢具，任何大件的廢物都受歡迎。多虧市府讓企業和居民擺脫垃圾，同時節省了資金。請相信我，若不是有這樣的服務，我們是必需付錢找人來收拾這些垃圾的，而且即使你願意付錢，他們也不會為了這點小批量的東西專門跑一趟服務的。

下午，我經過西點餅店得知了一個壞消息。2004年開始經營該餅店的東主兼麵包師Andy蒙表示4月30日將是他最後的一天，麵包店已賣給Ben Chen。

他說：「是該走不幹的時候了！我們是西雅圖最低工資法的受害者。麵包店不比餐廳，餐廳可以提高價格以支付運營成本，而我們可以增加的最多只有1/4的空間，但餐廳經營者可以將價格提高$1美元或更多來彌補工資。大家寧願在餐館打工也不願在麵包店工作，我無法聘請足夠的人手來撐下去。

此外垃圾處理是另一個挑戰。我們必需把它們分成堆肥和其他東西等進行分類回收，必需盡一切努力達到要求標準。西雅圖的最低工資法氣候傷害了許多諸如像我這樣的小企業，在一天結束時，我總感到這個生意沒勁，因為我有的只是必需要辛苦勞作卻沒有成就和收獲。」

其他華埠國際區的麵包店如美味屋和餅屋也都面臨同樣的挑戰。業主必需盡一切努力包括親自當售貨員和清潔工。

然後，我趕到Bell Harbor會議中心參加Interim題為《共同建設社區力量——Building Community Power Together》的晚宴，大約有250人與會，比其他一些在華埠國際區代理機構舉辦的籌款晚宴規模要小，但支持者熱情。大家在那裡紀念Interim的創始人山度士（Bob Santos）。過去40多年來有超過10個華埠國際區的項目與山度士鏈接。此外，《山度士可持續發展領導力獎——the Santos Leadership in Sustainability Awards》的獲得者是Diane Narasaki，她宣佈將在本年10月從亞洲人輔導服務中心（ACRS）退休。

作為ACRS的執行董事，Narasaki幫助創建和帶頭實施許多項目，並賦予社區權力。不僅是該機構，她本人對決心打擊社會不公更是無所畏懼。

與會者在拍賣開始前觀看由Matt Chan製作的一個令人折服的視頻。Matt Chan在退休前擁有一家製作公司，免費製作了一個令人難以置信的流離失所故事。電影拍攝得很漂亮，他用無人機的攝像展現出華埠國際區新的高度和視角，華埠國際區通過他的相機鏡頭呈現出非常迷人的景觀。

我也想認可Amy和Andrew劉。在拍賣活動中有10個標的物，擔任Interim董事會主席的Andrew劉，捐出5個昂貴的旅程，他的慷慨是領導非營利組織者的一個好例。不要只是享受知名度，要做一些事情，開創新例並加以改變。當被問到為什麼這麼慷慨時，他自豪地回答：「為什麼？我是董事會主席！」。這次籌款盛會共募得15萬美元。

除了撰寫我每週的博客專欄外，人們經常問我平常還做什麼，作為西華報和Northwest Weekly的出版和督印人，我看到社區的脈動，就像Narasaki這樣有活力的領導者和許多其他的人，他們塑造了亞裔社區的歷史。出版報紙的特權讓我總是敬畏人性，我感謝上帝每天都讓我受到鼓舞，轉化並提昇我成為更好的人。我從別人那裡得到了很多的啟發和經驗，我也啟發了一些人從而改變了他們的人生。