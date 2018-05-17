西雅圖首會京劇梅派傳承人 胡文閣談中國男旦藝術

（本報訊）中國京劇藝術大師梅蘭芳的第三代男旦傳人胡文閣老師（見上圖）日前蒞臨西雅圖，在國粹絕技薈萃晚會中演出「霸王別姬」拆子戲（圖①—③）。甫剛由北京抵達，胡老師雖然還在調時差，但接受本報專訪時的即時投入，可見其敬業樂業專業態度。他點滴詳談目前中國京劇的男旦發展，期盼這日漸式微的男旦藝術能夠獲國家多重視與觀眾多支持，使之得以持續保存發展。

胡文閣老師是梅派梅蘭芳大師之子、去年逝世的梅葆玖先生的唯一男旦傳承人。梅葆玖先生雖然培育了數十名弟子，但乾旦卻祗有胡文閣。由於胡文閣並不姓梅，在傳承方面他肩負重大壓力，倘若在他有生之年沒有培育出另一位傳承者，那他就要背負令梅派男旦藝術斷層的非議。

眾所週知，中國的男旦藝術是傳統戲劇特色，早期因為不允許女性登上舞台，所以才產生男唱女腔，由男性來演譯旦角；俗稱乾旦。隨著以梅蘭芳為首，連同程硯秋、尚小雲、及荀慧生四大名旦的崛起，男旦藝術發展至登峰造極。不過時移世易，今非昔比，男旦藝術不再被提倡。中國的各大院校與戲劇學校早已不招收男旦學生，即使想投身接受專業訓練也無門。曾被梅葆玖先生要求胡文閣老師收為徒生作為梅派第四代傳人的小男旦巴特爾，目前胡文閣老師也祗能以私教方式教授，巴特爾要上正規學校而沒法接受傳統戲劇訓練，這情況也獲得梅葆玖先生認可，因為誰也不能料男旦的未來發展，能讓具天份者能有其他專業傍身而又有機會傳承是最理想的。後繼人雖然不容易遇上，但胡文閣老師還是在盡最大努力，他表示希望可以遇到大約是二十歲曾接受京劇基本功訓練者接受培訓就比較理想。

當今成為北京京劇院男旦頭牌的胡文閣老師本身也是傳奇，他得到梅蘭芳義女著名資深影星盧燕女士引薦，半途出身投入梅門，深得梅葆玖先生器重。作為梅派男旦唯一的傳承人，胡文閣目前已年過半百，他希望國家要大力支持與關注，給恢復梅派大戲，給拍錄影，留下資料，以後這些都是無價之寶。梅派家人都提醒他應該要準備做傳承工作，整理自己完整學藝的資料紀錄，以便為後來者參考。他沒有期望男旦能蓬勃發展，能有三數人承傳已很滿足。梅派男旦是京劇饋寶，不可失傳是胡文閣老師的後半生目標。