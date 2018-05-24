萬眾矚目的一場婚禮登場，英國皇家婚禮的印象是隆重、奢華、正式、傳統……。哈里曾被稱作「管不住的溫莎家老二」，年輕時出過大大小小不少花邊新聞；梅根是美國影星、混血，曾經離異……。然而梅根不是英國首位黑人王妃？美國歷史學家Mario De Valdesy Cocom 聲稱，英國王室首位有黑人血統的成員不是梅根，而是英國女王伊莉莎白二世的高祖母、喬治三世（George III）的妻子夏綠蒂王后（Queen Charlotte）。

夏綠蒂王后生於1744年5月19日，是神聖羅馬帝國Mecklenburg-Strelitz公爵第5個女兒。1761年9月8日，17歲的夏綠蒂飄洋過海，嫁給英王喬治三世，兩人婚後生了15個孩子。這樣的組合婚禮是不會完全中規中矩，這對80後新人借婚禮彰顯慶祝英國的多元化，有評論指出是英國王室有史以來最具顛覆性的一場婚禮！

邀請的賓客

哈里與梅根的婚禮邀請了2,640名賓客，其中1,200人是英國各地民眾，200人來自兩人相關的慈善機構與組織，610人是溫莎堡小區人士， 另有100名學童來自城堡附近的兩所學校。這些特邀嘉賓是從各行各業、各種文化背景、不同年齡群中挑選的，其中包括顯現卓越領導能力的年輕人、為社區做出巨大貢獻的慈善工作者、溫莎市民、附近學校的學生、王室工作人員等等。

其中一位是年僅12歲的阿梅麗婭，她是2017年5月曼徹斯特爆炸案的倖存者。所有的政治人物都沒被邀請，這是因為這對夫妻不想讓自己的婚禮跟政治沾上太多關係。而且哈里在王位繼承順序上排第六，沒有必需邀請國家領導人的外交需要。

邀請的家人親朋

哈里王子家這邊的王室親戚都出席，但3週大的小外甥路易王子沒有現身。

梅根這邊娛樂圈內包括小貝夫婦在內的一些明星朋友，《金裝律師》劇組裡的朋友出席。家人這邊梅根的父母，那些同父異母兄弟姐妹、姑姑、姨媽、叔叔、舅舅、堂兄弟姐妹等等都沒有獲邀參加。

賓客服裝

婚禮邀請函上的著裝要求提到當天男士需著「禮服或西裝」，女士需著「禮服搭配帽子」。因此參加的來賓們男士都著襯衫、西裝、領帶，並搭配禮帽及馬甲。而女士則裙裝過膝，帽子的選擇與參加皇家賽馬會時相似。

不收禮金禮物

婚禮開支不菲，儘管如此這對新人仍然決定做點與眾不同的「不收禮金禮物」。

哈里和梅根請所有婚禮嘉賓向他們選定的慈善機構捐款，這些慈善機構分別關注艾滋病、流浪漢、兒童福祉等。威廉和凱特結婚時也曾這樣做，但仍然收了不少禮，包括鑽石、Land Rover車、Cocker Spaniel犬。

新娘要發言

英國傳統婚禮上一定要有新郎講話、伴郎講話、新娘的父親講話。這些發聲的都是男性。梅根打破傳統在婚宴上發言。梅根一向熱衷女性事務，年紀不大時就提倡男女平權。不久前她在「王室基金」討論會上講話說：女人不需要找到自己的聲音，女人需要感覺自己有權發聲！

蛋糕新潮

大多數皇家婚禮都選用經典版果料蛋糕，裹著厚厚的糖皮一層層堆起來，頂層冷藏封存留著以後重要紀念日的時候拿出來吃。

哈里和梅根決定不用這種「老掉牙」版。他們挑的蛋糕大師是位於倫敦各色潮店集中的東區Hackney地區的紫羅蘭烘培店（Violet Bakery）老闆娘是美國人Claire Ptak。蛋糕是檸檬和接骨木花（Elderflower）口味覆蓋甜美的奶油並用鮮花裝飾。蛋糕從口味到造型都要體現一個「春意盎然」。

省事親民

許多準新人都不會費心去考慮怎樣才能讓嘉賓省事省錢。但是，梅根的女孩子結婚前搞的閨蜜派對hens night是在距離倫敦只有幾小時車程的地方辦，讓她那些工薪階層的閨蜜長舒一口氣。

婚禮舉辦地溫莎距離倫敦很近，對五湖四海的來賓都很方便。更重要的，他們選擇了5月19日星期六公休日嘉賓可以不用請假。

凱特和威廉的婚禮日是星期五，現任女王是星期四，查爾斯和戴安娜是星期三。週末結婚對王室來說還真是蠻有顛覆性的。

梅根入籍

和其他申請人一視同仁、待遇等同。梅根打算成為英國公民，並將辦理入籍所需一應手續。這個過程或許需要幾年的時間。現在還不知道她是否會保留美國國籍，英國法律承認雙重國籍。

婚禮點滴

●婚禮前夜梅根與母親一起在溫莎城堡9英里外的Cliveden House Hotel度過。哈里王子與哥哥劍橋公爵一起在15英里外的多爾切斯特精選酒店科沃斯公園店（Dorchester Collection’s Coworth Park in Ascot）過夜。

●哈里王子曾在溫莎接受洗禮。應女王要求，梅根已於今年3月6日在皇家教堂接受洗禮及堅信禮。這對新人乘坐馬車穿越溫莎鎮。

●婚禮當天梅根乘車與母親一同前往教堂。兩位王子也一起動身。

●梅根不設首席伴娘（ maid of honour），所有伴娘（bridesmaids）與男花童（pageboys）均為兒童。梅根有一群非常親密的朋友，她不願從中選擇一個而不選其他人。哈里王子邀請哥哥威廉王子成為自己伴郎。2011年威廉王子結婚時，哈里王子便是他的伴郎。

梅根由6 名伴娘陪同步上紅毯，包括哈利的姪女——現年3歲的夏綠蒂公主，其他5名伴娘最小的只有2歲。另外還有4名花童，其中之一是哈利4歲的姪兒喬治小王子。

●坎特伯雷大主教Justin Welby為二人主持婚禮，溫莎教長David Conner負責婚禮的儀式指揮。有合唱團和音樂家在婚禮上表演。

●600名賓客參加聖喬治大廳舉行的午宴，宴會由女王舉行，梅根在午宴時致辭。晚間這對新人與200位客人一道，參加在距溫莎城堡1英里的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）舉行晚宴。

●晚宴由查爾斯王子舉行。哈里與梅根二人的訂婚照便是以浮若閣摩爾宮為背景。歷史上這座17世紀建築曾是多位王室成員的家。

●梅根最愛白色花園玫瑰、毛地黃與牡丹遍佈婚禮現場。

●攝影師Alexi Lubomirski擔任二人婚禮攝影師，他也是二人訂婚照的拍攝者。Alexi出生在英國，現居紐約，是一名著名時尚雜誌攝影師。

●哈里與梅根蜜月的日期、地點尚未公佈。但肯辛頓宮說二人不會立刻開始蜜月。這對新人會在婚禮後第二週首次以夫妻名義履行王室義務出席公眾活動。

●不同團體會在街頭舉辦派對與王室一同歡慶。婚禮的儀式、音樂、花飾、宴會等均將由英國王室買單，開支大約在3,200萬英鎊。

梅根家人與婚禮

父親沒參加

梅根的父母親在她6歲那年離婚，之後梅根由媽媽Doria Radlan撫養長大，她在醫院的療養中心工作，同時也是一名瑜伽治療師和社會工作者。

梅根的爸爸是艾美獎燈光總監托馬斯·馬克爾（Thomas Markle），曾參與製作美國電視劇《綜合醫院》（General Hospital，又譯《杏林春暖》）。這部劇集曾取得兩個艾美獎。正是因為父親的緣故，梅根才有機會上私校接受優質教育，剛入演藝圈時老爸也幫了不少忙。但父親因被揭發跟一名英國娛樂攝影記者串通假扮被偷怕，不希望女兒感到尷尬沒有出席婚禮。

哥哥姐姐不爽梅根同父異母的哥哥

Thomas Markle向In Touch雜誌郵寄了一封親筆信，語重心長地告誡哈里王子「現在取消婚禮還來得反！」

在他寄向媒體的手寫信中，他譴責自己這半個妹妹毫無良心，眼睜睜看著自己父親兄弟因為她的無情無義而窮困潦倒，自己的婚禮連哥哥都不邀請，盡是邀請一些毫不相干的人，這世上誰能做出這麼無情的舉動！

這位同父異母哥哥是名窗戶安裝工，曾經因為在醉酒的爭吵中拿槍指著女朋友的頭而被捕過。梅根主要是跟媽媽生活在一起，她與Markle在2011年一起參加奶奶Doris的葬禮後再也沒見過面。

梅根還有個同父異母的姐姐Samantha Grant，這位姐姐正在寫一本蹭熱度諷刺梅根的書……。