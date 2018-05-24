單車出遊遭遇美洲獅 慘致1死1傷

（本報訊）本月19日，兩名男子於北灣市（North Bend）山區騎單車出遊，不料遭遇美洲獅襲擊，造成1死1傷的慘劇。

根據受傷當事人——31歲的Isaac Sederbaum描述， 他與32歲的S.J. Brooks在19日上午11時左右在北灣附近山區騎行。半路卻發現一隻美洲獅尾隨，二人沉著冷靜，根據當局提供的對應方法，發出巨大噪音並襲擊美洲獅，將其嚇退。不料還未曾迎來一刻喘息機會，美洲獅便又第二次襲擊了他們。獅子緊緊咬住Sederbaum的頭部，Brooks見狀騎上單車逃離，不想卻引起了貓科動物追逐的本能，美洲獅放開Sederbaum轉而攻擊Brooks。滿頭鮮血的Sederbaum匆忙騎上單車逃離山間，騎行約2英里後手機才恢復正常通訊，他撥打報警電話並大呼救命。當警方趕到後經過半小時搜尋，終於在美洲獅藏身處發現了Brooks的屍體，屍身已被嚴重破壞。

警方當時出動嗅探犬，經過數個小時搜查終於尋到襲擊人類的美洲獅並將其擊斃。受傷的Sederbaum被送醫治療後傷情得以控制，目前恢復狀態良好。當局稱此次襲擊人類的美洲獅是一隻約為3-4周歲的雄獅，正常情況下這一年紀的雄獅體重在60-80公斤左右，而這隻雄獅的體重僅有45公斤，幾乎可以用「瘦骨嶙峋」來形容。目前這隻獅子的屍體已經被送至華盛頓州立大學進行解剖，希望能夠發現其攻擊人類的具體原因。

專家稱，美洲獅一般不會攻擊人類，相反，牠們會盡量避免與人類見面，多數只會攻擊家禽家畜。這也是西雅圖周邊94年來首次出現美洲獅咬人致死案例。專家提醒民眾，若出行時不幸遭遇美洲獅出沒，千萬不要慌張奔跑，這樣只會激起貓科動物追逐的本能，而是應該站在大樹或巨石上，或者張開外衣使自己的形象顯得更加高大，並盡可能大聲且堅定地說話，令美洲獅認為遇到了威脅，從而將其嚇跑。