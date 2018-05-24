我們問社區領導：是什麼激勵你們去做要做的事？

華盛頓州檢察長Bob Ferguson :

我在總檢察長辦公室成立了一個公民權利部，為每一位華盛頓人打擊歧視並為公平和尊嚴而戰。受前任助理總檢察長、民權律師和西雅圖市議會議員Wing Luke的啟發，我以他的名字命名這個民權部門。如果您有公民投訴請聯繫Wing Luke民權部，網址為www.atg.wa.gov/have-civil-rights-complaint。

ACRS執行董事Diane Narasaki :

作為一名年輕的亞裔美國女性，我意識到前幾代人為我的權利而奮鬥，如果我沒有去保持和擴大他們的精神而繼續鬥爭，他們可能會失去後繼者。所有推動社會正義運動的人的勇氣、同情、犧牲和艱苦的勝利，激勵著我邁向激進主義的生活。隨著社區的發展，我們必需通過繼續抗議不公正的政策和立法，打破模範少數族裔的刻板印象，並通過展示我們的力量和聲援其他的人，來推進正義力量從而激發這一變化。

金郡議員Larry Gossett：

1966年我聽說了一位在紐約Harlem鄰里一位叫Malcolm X的Vista志願者，這是我第一次被啟發要為革命性改變而工作。當我回到西雅圖時，我幫助組建了華盛頓大學黑人學生會（Black Student Union）。與黑豹黨（Black Panther Party）一起，我們致力於解決各種社區問題。那時，有兩個黑人女孩被踢出Franklin高中，並被告知她們的頭髮要更像淑女。所以我們接管了Franklin高中。這些經歷繼續影響我的工作。我繼續教育人們關於種族主義和實施政策以創造更多的社會公平。

InterIm社區發展協會執行主任Pradeepta Upadhyay：

我是一個生有7個女兒的尼泊爾（Nepal）家庭中最小的孩子。父母通過給我們最好的教育讓我們成為兒子。母親說：「你可以成為一個女人，但男人不能做到女人做不到的事情。」我離開了辦私立學校的家族企業，在尼泊爾開辦了一個非營利組織《女性鼓舞社區——Women’s Inspiration Community》，幫助弱勢婦女獲得信息和知識的權利從而改變她們的生活。我們移民到美國與女兒們在一起，在過去19年來，我一直在通過不同的領導角色，為正義平等、差距和邊緣化社區爭取勝利。之後我獲得了作為Interim執行董事的夢想工作。幾年前我在洛杉磯遇到了Bob Santos（Interim的創始人）。我是一名社會活動家。我會繼續他的工作和遺產，會一直為移民和難民說話和爭取他們的權益。

西雅圖都市聯盟總裁兼首席執行長Michelle Merriweather：

激勵我做工作的是我的32名工作人員。他們幫助那些處於較低位置的前線人員。他們的激情是驚人的，他們幫助那些出獄並想改變生活的人，聽取他們的成功故事激勵我。我喜歡打一場精彩的比賽，為無聲者發聲。我們不會休息，直到每個人都受到教育，頭頂上有一片屋頂的天空，並為他們的家人有一個安歇的家。我希望將能從業務中釋放出來，但不能。我們只能繼續前進，為達目標永不停止怠懈。