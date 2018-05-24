華州週前發生了美洲獅襲人一死一傷的慘劇。雖然野生動物專家認為這是個別情況，因為美洲獅很純善，基本上不會傷害人類。在過去九十四年來今次才第二次發生的致命事件。但市民應該謹記，動物就是動物，牠們何時露出獸性，誰也不知曉。

美洲獅目前已被列為頻臨種的受保護動物，每年的捕獵地點及數目都嚴格限制。事後華州魚類與野生動物部門成功追踪襲人美洲獅並將牠殺死。今次是人與野生動物不能共存的悲劇。

細看這悲劇也有部份是人類一手造成，野生動物確實很無辜。近年由於房地產市場篷勃發展，華州很多原來是荒山野嶺之地都已被剷為平地，建上一群一群的新建築。這些原野森林原來是野生動物的安樂窩，但卻被人類捣毀侵佔，生態大受影響或引致牠們行為改變，部份求生存而被迫遷離原地或四出流浪。

近年在近郊及一些新發展的社區都常發生野生動物跑到民居後園遊玩或覓食，這是因為人類已成為牠們的左鄰右里，牠們迫著與人類近距離接觸。如果要為野生動物解說，牠們襲人可能也是自衛，牠們受到來自人類自衛的襲擊，這是最基本你死我亡的存活掙扎。

弱肉強食是大自然定律，人類在發展都市之餘，也要考量大自然的和諧，總不能將動物全關起來或全殺掉，給牠們留有牠們所屬的空間，與人類和諧共存。