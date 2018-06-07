西雅圖僑領出席動土典禮 孫中山紀念銅像將豎立華埠

（本報訊）經由西雅圖僑團籌備多年在華埠豎立國父孫中山先生銅像的計劃終於即將實現。日前西雅圖僑界聚集在華埠中華會館前，正式在未來銅像豎立的地點舉行動土儀式。預計銅像底座在本月底建成，僑界將在七月再為豎立銅像舉行慶典儀式。

國父孫中山先生的孫女兒孫穗芳女士多年前已答允捐贈孫中山先生銅像給西雅圖僑界，並早已運抵西雅圖，目前由籌備委員會主席袁精學託管。在二Ｏ一四年時孫穗芳女士前應西雅圖廣東同鄉會的邀請訪問本地僑界，為大家溫故知新，重溫孫中山先生倡導的三民主義歷史意義。並在當時駐西雅圖台北經濟文化辦事處金星前任處長及廣東同鄉會袁精學會長的陪同下，拜會了本地僑社。當年西雅圖傳統僑社為表達對孫穗芳女士的敬意，特別在華埠新雅酒家設歡迎宴。孫穗芳女士鼓勵華僑要振興中華，要團結一致，要統一要聯合，不要內鬥。大家常記著「革命尚未成功，同志仍須努力」這句話，才能完成孫中山先生的遺願，以三民主義，以建民國，以進大同,為世界和平貢獻。

孫穗芳女士為了向全世界推廣孫中山的理念，她以個人名義在世界各地已捐贈了一百二十一尊孫中山先生的銅像。她希望在所有的孔廟中也有孫中山先生銅像，因為孔子是古代聖人，孫中山先生是現代聖人。她表示捐贈銅像可以表達國父永遠活在大家心中，也是會起到孫中山學院的作用，把五千年來的中國固有優秀文化道德重現大家眼前。為了對她祖父孫中山先生的敬意，她立志要為

她的祖父孫中山先生豎立二百五十座銅像，並已很快達到目標。

為孫中山豎立銅像被孫穗芳視為是她的使命。這種使命感驅動她不知疲倦地向前。她捐贈的銅像遍佈全球，每一個銅像，她都要親自去揭幕，併發表演說。西雅圖僑界將會在本年七月與孫穗芳女士一同恭迎銅像揭幕盛事。 孫穗芳現居美國檀香山， 二十多年前放棄了房地產事業，把全部精力投入到研究和弘揚祖父思想的工作中。