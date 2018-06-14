美國總統川普12日與北韓領袖金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，我們從以下幾點來了解此次峰會的狀況：

誰是贏家

川普總統與北韓領導人金正恩的歷史性峰會落幕，金正恩可謂最大贏家，他在新加坡玩樂一夜，隔天開會只是重申之前的承諾，沒有任何重大突破，就換來美國的安全保證。

川普表面上也是贏家，至少看起來是位為朝鮮半島和平而努力的美國總統，也仍維持對北韓的強力制裁、最大程度施壓動員。但相較金正恩的大獲全勝，川普卻是贏了面子輸了裡子。川普並非輸給金正恩，而是輸給好大喜功且短視的自己。

更令人失望的是，美國先前堅定重申，朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID）是美國唯一接受結果，但兩位領袖談完，CVID卻僅剩CD（complete denuclearization，完全無核化）。

會後除了美國的亞洲戰略遭質疑，美國捍衛的價值也令人存疑。理應重視人權與民主體制的美國總統不但盛讚一位殘酷的獨裁者，還表態信任金正恩。

華府學者曾表示舉行峰會不是戰略，沒有戰略的峰會更是危險。沒有做出重大承諾的金正恩隨時可能反悔，屆時川普不僅因識人不清顏面盡失，一去難回的同盟情誼，才是美國的危機。

美朝外交關係的發展

川普與金正恩共同發表聯合聲明，但兩人在聲明中只稱將致力於建立新的雙邊關係，並未提到如何及何時建立，且川普在後來的記者會上強調對北韓的制裁將持續到無核化達成之時。對此專家表示兩國在建立外交關係上還有很長的路要走。

將停止韓美聯合軍演的各方反應

川普在川金會記者會上說，將停止韓美聯合軍演，而他有信心北韓領導人金正恩「很快」就會開始銷毀核武。韓聯社報導，這一「爆炸性言論」令韓軍「繃緊神經」，南韓國防部顯得「不知所措」。因為截至目前韓美沒有就停止聯合軍演進行過任何磋商。

●日本朝野對川普總統有關停止美韓軍演的談話感到意外震驚。

●南韓官員起初還以為川普講錯話了，南韓總統府青瓦台隨後審慎回應表示，還需要確切釐清川普的真正意圖。一位不願具名南韓官員說，「當他(川普)把軍演稱為『挑釁』時，我很震驚，這是美國總統極度不可能使用的字眼。」

●事實上連美國國防部也是一頭霧水，美國防部長馬提斯(Jim Mattis)在川普會前一天還表示，美軍撤離南韓不在「川金會」討論範圍。駐南韓美軍中校Jennifer Lovett則發表聲明指出，駐南韓美軍尚未收到終止聯合軍演的任何命令；聲明表示：「駐韓美軍沒有收到關於執行或終止訓練演習的最新指示，包括預定今年秋季進行的『乙支自由衛士』(Ulchi Freedom Guardian)聯合軍演。」

要求匿名的現任和前美國國防官員則表示，川普這項宣佈出乎他們意料，認為川普對金正恩做出了重大讓步。他們並對這會降低朝鮮半島美軍戰備表達關切。

若軍演真的取消，這項計劃可能是川金會最具體且最引發爭議舉措。金正恩誓言致力非核化卻未交代細節。

美國民眾與媒體的看法

川金會前一項民調顯示，近半數美國民眾認為川普能面對北韓的威脅，但是否能讓北韓全面非核化則存疑。高峰會後，川普自誇這項歷史性會談成果豐碩，但主要媒體多認為川普收獲有限，金正恩則滿載而歸，北韓是否真將非核化得要以後才知道。

●美國Angelo州立大學教授Bruce Bechtol表示：「金正恩只做了一件事，就是停止測試武器，而非放棄那些武器。」

●美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普雖與金正恩簽署文件，宣示雙方同意致力朝鮮半島完全非核化，但文件內容只是重申北韓已做過的承諾，並未獲得金正恩做出新的具體讓步，而且文件中還提及給予金正恩安全保證。

●美聯社（Associated Press）－－金正恩這次與川普會面，其實只想暫時保住他的核子武器，以及有機會與川普握手合照，展現他真的登上了世界舞台。金正恩未作出具體棄核承諾，就得到和川普平起平坐機會，而且川普還決定停止與南韓的聯合軍事演習，並對這個他以往稱為「小火箭人」的對手多所稱讚。金正恩這回出訪可說滿載而歸。但可能連他自己都感到意外，他的收獲多出許多。

●紐約時報（New York Times）－－川金會固然締造了歷史，但是否能產生歷史性的成果還要視今後的發展而定。金正恩雖誓言將致力完全非核化，雙方簽署的文件卻無具體證據顯示他會兌現承認，川普想說服金正恩放棄核武，未來還有艱難的談判。

●華盛頓郵報（Washington post）－－川普宣佈將停止美韓聯合軍演，已在南韓引發憂慮，認為華府讓步太多。美國官員表示，這些軍演非常重要，因為美韓雙方藉此確保戰備能力，在戰略上更可展示數十年安保聯盟的力量。

●前總統奧巴馬政府時代的國防部高級官員Brian McKeon說，川普這項宣佈是很大的讓步，而此舉勢必會影響美國和南韓部隊的戰備能力。

中國黨媒《人民日報》淡化處理相關新聞

「川金會」成功破冰並發表聯合聲明，成為世界各國媒體的頭條新聞，但中共黨媒人民日報明顯淡化處理相關新聞，不但在頭版隻字未見，而且連一張照片都看不到。

僅在第3版要聞右下角刊出川金會簽署聯合聲明的新聞，不但標題小，而且內文只有短短的331字。其他相關新聞，僅刊登中國外交部對川金會發表的聲明，而且還擺在川金會新聞的上面。有評論，有聲明，但川金會新聞卻隻字未登。

有趣插曲

●身高190公分的川普，舉手投足皆展現驚人氣勢，而金正恩的身高卻不到170公分，為了與之抗衡，他穿上特製厚底超高跟鞋，讓2人在鏡頭前不會落差太大，並用寬鬆的褲管遮掩，雖然正常走路不太看出來，但上下車或坐下聊天時就能看到金正恩的超高跟鞋。

●川普與金正恩結束上午會談後，準備進行工作午餐，這時有大批媒體湧入宴客廳，川普開玩笑問記者有沒有拍到好照片，並表示「要讓我們看起來又帥又瘦」，此時鏡頭轉向金恩，但他卻露出一臉茫然，顯然翻譯似乎沒有及時譯出這段即興對話。

●2人用完餐後在酒店花園散步，經過美國總統座車「野獸」（The Beast）附近時，川普突然停下腳步，1名特勤局官員打開車門，讓在場記者一片錯愕，以為有人要先行離開，後來才發現，原來是川普要秀豪華座車內裝，而金正恩也看得相當開心。

●川普在峰會結束後召開記者會，會前播放1支英韓語配音、韓文字幕的4分鐘影片，預告提及「2個男人、2位領導人，1個命運」，還有「改變過去」、「未完待續」等字眼，把峰會包裝成好萊塢電影一般，可說是做足噱頭。

●川金會共同聲明上川普與金正恩的簽名並列。筆跡專家認為，金正恩的字體顯示他有企圖心跟創意。川普的筆跡透露出本人防衛心很強，戴著面具見人。金正恩的筆跡之間空隙很大，顯示他做事情靠直覺的成分大於理性邏輯。對北韓有研究的專家表示，金正恩的筆跡刻意模仿父親金正日和祖父金日成，連金正恩的妹妹金與正也跟著學相同字體。

川普的自許

川普讚揚金正恩「極有天份」，26歲就接班擁有治國能力。與金正恩已建立特殊情誼並表示「我信任金正恩」，深信對方會信守雙方簽署的文件，他們在文件中同意的是「致力邁向朝鮮半島完全非核化」。川普承認去核會是很長一段時日，但表示「一旦你開始那個進程，就意味差不多達成了」。在峰會期間，還邀金正恩窺探他的重裝甲座車內部。

川普自稱已25小時沒睡，與金正恩的會談「真誠、直接、成果豐碩」，這是過去美國歷屆總統未曾開展之事。表示任何人都能發動戰爭，但只有最有勇氣的人才能締造和平。川普說，這場峰會「有利於美國，就跟有利於北韓一樣」，「只有討厭川普的人」才會說他一無所獲。