羅林泉總領事榮休回國 西雅圖全僑惜別送行

（本報訊）中華人民共和國駐三藩市總領事館羅林泉總領事在就任三年半後，即將於七月離任回國榮休。西雅圖全僑逾五百人暨本地州郡市多名官員日前在華埠康樂酒家為羅林泉總領事夫婦餞行（見上圖），感謝羅總領事在任內對華州各界僑胞的照顧。

羅林泉總領事席間表示，今次總領事館共有七位成員與他同行，出席西雅圖的晚宴。此前他們剛與波特蘭的僑民告別。羅林泉總領事以他歷練的外交辭令，溫暖了西雅圖僑民的心，他衷心感謝華州各界，這裡每一位都是他的好朋友，他尊敬在座每一位僑胞。

在過去三年半內，他來往西北地區推動中美友好關係，與僑民建立珍貴的友誼。作為西北地區最大的中國貿易夥伴城市，西雅圖與中國關係密切，華州更是貨品出口數量最多之州。目前越來越多僑民來到西雅圖這塊寶地定居。

羅林泉總領事與西雅圖的關係原來也很有淵源，他早在一九九三年中國領導人江澤民主席來西雅圖出席亞太經濟會議時，羅林泉總領事以外交禮賓官身份陪行；在二ＯＯ六年中國領導人胡錦濤主席訪美也來到西雅圖，當年他以禮賓司長身份倍同，並來西雅圖準備訪問前工作部署；在二Ｏ一五年中國領導人習近平主席訪美首站也是定點西雅圖，當時羅林泉已經是駐三藩主總領事。除了一九七九年中國領導人鄧小平當時以副總理身份到訪西雅圖時，羅總領事表示他當年還未出道外，他有幸見証了中國領導人與西雅圖建立的歷史時刻。每一位中國領導人來訪西雅圖的經驗令他終身難忘。

在羅林泉總領事就任三年多期間，華州與中國貿易數字上升了百分之十，總金額高達三百一十八億美元。他樂見中國與華州的發展在未來再闖高峰。他與夫人雖然即將回到中國，但他們的心與西雅圖僑胞還是相連，此心不變。他會時刻關心中美友好關係，並衷心祝福華州僑民。