世界盃足球賽名足與美女

2018年為第21屆國際足協世界盃賽事，已於6月14日在俄羅斯舉行。

國際足協將2018年與2022年世界盃申辦程序一併進行，2018年世界盃的正式申辦國家包括：英格蘭、俄羅斯、比利時與荷蘭（聯合申辦）及西班牙與葡萄牙（聯合申辦）。俄羅斯國土橫越歐亞兩洲，但基於歐洲足球協會會籍，主辦會場均位於俄羅斯在歐洲地區的城市。冠軍戰將於莫斯科盧日尼基體育場舉行。

2018年國際足協世界盃外圍賽是由國際足協六大洲足協聯合主辦的資格賽，除了主辦國俄羅斯外，在外圍賽會淘汰出31支國家或地區足球代表隊參與世界盃決賽週，本屆世界盃外圍賽是首次有國際足協209個成員國全員參與，賽事於2015年3月正式展開直至2017年11月結束，為時32個月，一共851場比賽。會內賽於2018年6月14日至7月15日之間進行。本屆世界盃有冰島和巴拿馬兩支首次晉級決賽圈的球隊。亞洲區首次有五支球隊進入世界盃决賽，美國隊慘遭淘汰。有23支球隊獲得世界盃入場券，分別是：

東道主：俄羅斯。

南美區：巴西、烏拉圭、阿根廷、哥倫比亞。

中北美區：墨西哥、哥斯大黎加、巴拿馬。

亞洲區：伊朗、韓國、日本、沙烏地阿拉伯。

非洲區：奈及利亞、埃及。

歐洲區：比利時、德國、英格蘭、西班牙、波蘭、冰島、塞爾維亞、葡萄牙、法國。

俄羅斯世界盃賽各路球迷們已經迫不及待的準備坐等精彩的球賽了。除了可以盡情的欣賞球星們的高顏值，好身材和完美球技，世界盃同時也是時髦精彩的聚會。以下介紹幾位世界盃足球賽的名足與美女：

維多利亞·貝克漢姆（Victoria Caroline Beckham）——人生贏家的貝嫂，不僅事業愛情雙豐收，還是個永遠不會穿錯衣服的時髦精。維多利亞是英國的女歌手和時尚設計師，為前流行組合辣妹合唱團的成員之一。在辣妹時期她被稱之為「Posh Spice」。1997年維多莉亞開始和英格蘭足球豪門曼聯隊球星大衛·貝克漢姆（David Robert Joseph Beckham ）約會，這一關係吸引了當時眾多媒體的關注，最終這對情侶於1999年7月4日在愛爾蘭都柏林的路特爾斯頓城堡舉行婚禮。

貝克漢姆是已退役英格蘭足球員、前英格蘭足球代表隊隊長，該隊守門員位置以外的上陣紀錄保持者，1999年及2001年世界足球先生亞軍。世界足球最佳英格蘭巨星、當今世上最偉大足球運動員之一。

伊莎貝兒·歌勒（Izabel Goulart）——伊莎貝兒．歌勒是德國球星凱文·特拉普（Kevin Trapp）的女友。凱文司職門將，現在效力法甲球隊巴黎聖日耳門，也代表德國各青年隊參賽。伊莎貝兒1984年出生於巴西，是一位擁有天使般臉龐和魔鬼身材的性感模特。自2005年為Victoria’s Secret內衣品牌走秀至今，已成為維密歷史上連續走秀時間最長的模特之一。

Cristiano Ronaldo的緋聞女友阿德里亞娜·利馬（Adriana Lima），是Victoria’s Secret品牌內衣簽約時間最長的模特。是世界上出場費排名第3的女模特。阿德裡亞娜曾經被媒體選為世界上最性感女人之一，並且被People Magazine選為世界年度100大最美麗女人。Ronaldo是2014年世界盃足賽的首席看板球星，葡萄牙國家隊的靈魂人物，是歷來國家隊進球數最多的球員。

布魯娜·馬爾科辛（Bruna Marquezine）——布魯娜4歲便出道，2003年因出演巴西肥皂劇《戀愛中的女人們》而走紅。她是內馬爾（Neymar）的正牌女友，同時也是一名演員。內馬爾通常被稱為內馬爾或小內馬爾，世界著名巴西足球員，司職前鋒或翼鋒，現時效力法甲球隊巴黎聖日耳門，並代表巴西國家足球隊出戰國際比賽，同時擔任巴西國家隊隊長。從2013年起，布魯娜與內馬爾交往，兩人在2013年10月開始傳出緋聞，據稱，布魯娜是內馬爾第5位女友。