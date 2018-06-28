世界盃足球賽救了我家先生

靜雯博客

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當6月14日世界盃足球賽開打時，對我的家人來說簡直是糟糕的一天。丈夫George在所謂的只是動個小手術的事件中，結果卻演變成費了3個多小時的大手術。要去除盲腸炎的盲腸（appendix，又稱為闌尾），涉及一種稱為微創腹腔鏡盲腸切除術，主要是開3個切口，一個在肚臍部，另兩個在胃部的恥骨（suprapubic）上方。

但在歷經一小時的手術後，很快發展成需要切開4厘米切口的傳統手術。外科醫生發現他的盲腸不僅發炎，而且還有很多疤痕組織（scar tissue）。手術後他疼痛不堪無法入睡，臉色蒼白無氣色，幾乎不能嚥食。

那些是手術完的後遺症，但要挑戰他的精神狀態卻更不容易。他一向生活忙碌，得肩挑西華報業務和大小諸事，但現在迫於術後體力不繼無能為之，但沒有更好的選擇，他被關在家裡復元休養。他失去了生活的動力，特別是像對他和我這樣勤奮的人來說，百般無聊真是個酷刑。

許多病人往往在休養期間，忘記身體需要時間來療癒，最好的是什麼事都不做，甚至不應該運動。但這只會讓我家丈夫瘋狂，做些什麼可以讓他身心輕鬆放下？我想過要讓他讀書和玩遊戲，但很快他發現了一些更好的東西——觀看世界盃足球賽。

弱與強之戰

本月27日韓國隊以2：0勝德國隊， 寫下亞洲球隊歷史。德國輸球後無緣進到16強，是自1938年以來，隊史第一次在首輪遭到淘汰。日本也表現不俗，在19日以2：1踢走哥倫比亞，是亞洲球隊首次擊敗南美的球隊。

如果你也觀看世界盃足賽，那麼不僅是看到球員的奮戰，還看到球迷的熱情。為什麼世界盃如此激動球迷？

意想不到的是，當這場比賽看起來像是聖經故事，男孩David和巨人Goliath的對抗時，每個人都認為像冰島（Iceland）這樣的小國，居然能抗衡阿根廷（Argentina）；像墨西哥這樣的弱國，竟和無數次稱霸冠軍的德國一爭高下。

突然間，弱勢翻轉強勢，意外地的潮流讓如David的冰島和墨西哥，成了球場上的英雄。那場阿根廷與冰島的比賽，在丈夫術後的第三天開打，真的讓我家先生恢復了生機；而墨西哥與德國的比賽，讓他莞爾微笑。他觀看了每場比賽，幫助他重拾力量。他還錄製了許多場比賽，甚至在晚上與我分享其中的亮點，且在晚些時候解釋給我聽。

對每場比賽，他都熱情地創造出一個美麗的故事。我從來不說「夠了。」難道是我是真想知道關於足球的更多細節和背景！ 但我更喜歡的是看到他的激情，以及看球賽讓他再次重新的生龍活虎，只要對他的復健有幫助，我都願意去接受。

觀看打球的過程，確實能給人帶來許多吸引的魔力。

為什麼足球是全球性的運動？

足球（Soccer）之所以受歡迎是因為不論貧富，這項運動很容易被理解，而不是像美式橄欖球（American football）和棒球。世界上有超過2.90億人踢足球，超過10億人觀看世界盃。

2000年我在摩洛哥（Morocco）旅遊時，看到即使在狹窄的街道上，孩子們也到處踢足球。他們需要的只是一個足球，沒有花俏的裝備。一個便宜的球足可供20到30個孩子玩，並招來其他孩子的圍觀鼓掌，它打破了許多年輕有為的球員脫離貧窮的宿命，超越了障礙和世代的番籬。

我必需承認，我沒有足夠的時間看完整場比賽，儘管籃球比賽是我最喜歡看的體育節目，但我也很少有機會能看完。高潮和動作是我觀看的重點，而不是慢速的滾球動作，踢進球門的「鐵」腳，讓守門員徒呼無奈和無助，複雜的團隊合作和技巧讓比賽跌宕起伏，教練們相互考驗智取。團隊合作的成果讓球隊得分，得分後的熊抱、歡呼、翻筋斗、拳頭對擊和感恩親吻土地，真是淋灕盡致表達著勝利的歡樂之情。噢！球員們相互疊羅漢的絕妙堆積相當有意思，我永遠不會忘記兩位日本球員在得分後彼此敬禮的滑稽模樣。每次球員們的歡樂都會提升我靈魂的喜悅。

中國，俄羅斯和美國

我們對中國和美國沒能參加世界盃賽感到失望，因為美中在會外賽中未能晉級，因此喪失參加2018年世界盃決賽資格，挺令人遺憾，否則這兩個國家是能吸引更多的電視觀眾，組織者因此而損失了很多收入，真是可惜啊！

西雅圖有海灣人球隊（Seattle Sounders）一早就輸了。儘管中國是世界上人口最多的國家，也卻無法培養出一支夠實力的足球隊伍，或許中國是過度關注奧運的表現，是有些不能放眼高瞻的短視了。

現在，俄羅斯不僅有一支有資格參加世界盃的球隊，而且也是本屆的東道主。對普京和川普這兩位領導者我們是如何看等？當普京決心要獲得某些東西時他會不擇手段，即使用骯髒手法也在所不惜的要贏得勝利。

據《紐約時報——New York Times》報導，普京為爭取到主辦權，派人刺探了英國的競標計劃。俄羅斯積極扮演主要角色，因為這場比賽每個月都會舉辦數場比賽，會對俄國產生大量的宣傳和聲望效果。每場比賽需要兩個多小時，具高潛在的商業和旅遊機會，肛比賽前後在全球會持續很長時間的知名度和影響力。

川普在政治和商業上也扮演骯髒的角色。但他對美國的視野是有限的，他認為只爭取美國在商業和利潤空間方面有的好處，可以使美國脫穎而出，但他在很多領域缺乏興趣和深度。令人悲哀的是，他有限的世界觀可能會使美國在許多領域的競爭力下降。

亞洲和西雅圖

我永遠不會料到George能通過每天對足球的更新和聽聞為目的的生活方式，對他的復甦康健起到關鍵性的作用。最好的消息是，從現在開始，賽事將從32支球隊和國家在4年後增加到48支球隊。

如果你注意到32個國家在決賽比賽中的表現，只有日本和韓國確實來自亞洲，儘管主辦方聲稱埃及和沙特阿拉伯（Saudi Arabia）被列入亞洲國家的類別。我們希望看到的不僅僅是中國，還有更多的亞洲國家如泰國、越南和馬來西亞，都包括在下一屆世界盃中。

如果西雅圖的海灣人球隊的部份隊員，能代表美國隊參加比賽，會不會是件很不錯的事？我為此尋找可能的線索。也許，他們將有機會參加下一屆世界盃，屆時美國、加拿大和墨西哥將在2026年共同主辦足球大事。到時George會每天都粘在電視上，我是不會感到驚訝的，他甚至還渴望能到我們的足球場CenturyLink去看一些比賽呢！