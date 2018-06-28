法國女子誤越美加邊界 遭美政府拘留14天

（本報訊）一位持學生簽證在加拿大的留學生，在BC省Surrey離邊境不遠的地方跑步時，一不小心誤入了美國境內，結果一個簡單的小誤會卻被美國海關大張旗鼓，把留學生給強行關押了！

事情發生在5月21號，那一天傍晚，19歲的法國籍女留學生Cedella Roman，正沿著BC省Surrey市White Rock地區的南邊海岸線跑步，她一直沿著海岸往東南方向跑，壓根就沒注意腳下。

當她轉身回頭時，突然被兩名美國邊防巡邏官員逮捕，並指她已經越境進入美國。雖然羅曼一再表示不是故意的，並解釋她在慢跑時沒有看到任何進入美國的標誌。她仍被美國海關和邊防局官員告知，並指安全攝像機拍攝的視頻顯示她非法進入美國。

羅曼還以為誤入美國最多罰款或者警告，就可以回加拿大，當她被拉入警車時，才意識到問題的嚴重。結果羅曼因非法穿過華盛頓州被拘留，還被關進警車帶到200多公里以外的美國國土安全部管理的塔科馬西北拘留中心。

期間，羅曼還被搜身，身上所佩戴的首飾也被搜走。美國邊防官員整整拘留她兩個星期。

由於羅曼是法國公民，這次是到加拿大探望在三角洲的母親並學習英語。事情發生時，隨身沒有任何政府頒發的身份證或旅行許可證。當天晚上9點左右，克里斯蒂安·費恩接到她女兒羅曼的電話，才知她被關押在美國。

雖然費恩衝到拘留中心向美國警官提供女兒的證件，包括護照和學習許可證在內的文件。但現場工作人員告訴費恩，必須向加拿大移民局提交文件，以確定羅曼是否有資格返回加拿大。

然而關進去分分鐘，放出來就難了。材料遞交，立案，各種一通申請審批，足足在監獄裡等了2週多，直到6月6號，Cedella才被放出來，被允許回到加拿大；而她因為這次的非法闖入，很可能以後將被終生禁止進入美國！

雖然總算是把女兒救出來了，但是媽媽Ferne非常氣憤，覺得女兒遭受到了美國海關不公平的待遇，將此事兒捅給了媒體。

加拿大媒體聯絡到美國海關詢問此事後，沒想到對方義正言辭就事論事地說，不論是誰，不論是有意還是無意的，只要是非法進入美國過境的，都將會是這個操作流程，沒有例外。

美國海關與邊境保護局發言人表示，任何人在官方入境口外進入美國而未經檢查，就屬於已經非法越境，並將予以相應處理。即使你不經意地越過，那怕只是一個誤入， 也是非法的行為。

CBP發言人強調，在國際邊界附近旅行的個人有責任始終保持對周圍環境及其位置的認識，以確保不會非法越境。另外在邊境游玩時最好攜帶能識別身分的證件，以便管理人員可以輕鬆驗證其身份。