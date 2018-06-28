19歲法國公民Cedella Roman五月底在加拿大不列顛哥倫比亞省白石附近一處沙灘慢跑，不料在途中拍攝日落美景時卻遭遇美國邊境巡警阻攔，並以非法入境美國罪名遭到拘捕。

Roman身為法國公民，在事發時並未攜帶身份證件，她表示自己沒有看到任何邊境標幟。在接受加拿大廣播電台訪問時，她告訴媒體：「（邊防警衛)告訴我，我非法越過美國邊境，但我表明自己是無心之失」。

邊境巡警稱由於她被監控攝錄，因此無法將其釋放，並以5年不得入境美國的禁令對她加以威脅。

當事人以為誤闖邊境雖錯在自己，但或者罰款便可解決問題。她認為邊境工作人員僅會將其遣返回加拿大並加以口頭訓斥了事。但沒想到卻被警方送到位於邊境以南140英里的塔可瑪，關押至當地一處拘留中心。

她隨後致電身在加拿大的母親，母親攜帶她的護照及學習許可證前往拘留中心，以證明她在加拿大的合法居住身份，經過為期兩週的文書工作及審批，Roman才得以重獲自由。

在此事件中，雖然當事人非法越過美國邊境，但卻並非故意為之，如此苛責實屬矯枉過正。

雖然不懂法不能成為藉口，但海關執法人員為何不能將其暫時扣留在邊境附近的Blaine，讓她在那裡通知父母？相反卻大費周章，花著納稅人的錢，將其送往塔可瑪。明明兩個小時可以解決的問題卻耗時兩週，美國是法治國家，但也應該適可而止勿矯枉過正。

（相關報道請參見美國新聞：法國女子誤越美加邊界 遭美政府拘留14天）