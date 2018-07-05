得全球旅行的人 行李中要有哪些必需品？

靜雯博客

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如何聰明的打包行李，通常是我旅行時的目標。聽取世界各地旅行者的經驗，會發現一些有用的提示，讓旅行愉快且無壓力。本週在我全球旅行者名單的博克文中，列舉了一些西雅圖的知名人士，他們是：

目標

旅行的目標是什麼，將幫助確定要打包裝的是哪些必需品。根據Metruck的說法：「提早打包，做好準備，保持簡單。」

電子產品

Metruck說：「將普通設備與充電器和iPad mini搭配起來至關重要。」

Hyde表示：「便攜式充電器Anker Power-Core是最重要的。它可以在10個小時內自行充電，適用於提供快速高容量充電的多個設備。」

健康

如果需服用特殊的藥物，要帶上醫生的處方，Dash說，以防萬一你需要補充。 此外，當喝水和吃東西時，從藥店買藥片放入水中以殺死細菌。

離子氧水淨化液（Ion Oxygen）或Coghland的飲用水片（亞馬遜售）可以殺死飲用水中的病原體和細菌，甚至對蟲子/蚊子叮咬也很好。

衣服

「也許當離開西雅圖時天候很冷，但在亞特蘭大（Atlanta）降落時，天氣可能變得炎熱潮濕。因此攜帶天然面料的衣服，可分層穿著搭配，幫助適應溫度的變化。舒適的鞋子是必需的。」Strickland說。

Metruck表示：「多層式的商務和休閒裝，可適合各種氣候，較單一的厚夾克來得實用。」

運動服則是李王蒙出行時的必備裝束。

Hyde說：「我隨身攜帶一到兩條的長披肩/圍巾，因為無論機艙是涼還是暖，它們都能讓人感到舒適，也成為我衣櫥裡的另一件多功能衣服。」

Dash說：「購買有機織物（organic fabric）作的衣服，所以可以在第二天輕鬆洗乾淨。有機面料通常較輕，可以減輕行李的重量。」

餐飲

什麼是隨身攜帶的理想食物？

Metruck說：「我會留下兩個蛋白棒（protein bars）和一瓶水， 以防被困在某處，因為並非所有機場都有我們西塔國際機場（Sea-Tac International）

為旅行者和公眾提供選擇的美食。」

李蒙說：「我會準備M & M 花生醬、Red Vines和Skittles ， 因為我會偷吃點甜食。」

Strickland表示：「橘子是理想的旅行小吃， 因為味道好、解渴， 外皮聞起來又很香。」

我補充一點，我家先生總是給我帶著一袋堅果，以防我們在飛機上或酒店房間裡肚子餓時可充飢。

睡覺

Hyde說：「如果是國際飛行，我總是會買Dream Water，這是一種液體褪黑激素（melatonin），無論進入什麼時區，都可以幫助我睡覺。」

我想補充一下，我的睡眠增強劑是香蕉和鎂藥丸（magnesium pills），睡前一到兩個小時服用。

皮膚護理

Hyde說：「我會帶Mario Badescu面部噴霧玫瑰水旅行， 會讓我的皮膚在飛行期間和之後感覺清新和呼吸。」

Strickland說：「旅行是項體力的要求，所以我努力讓自己感到舒適，乾淨和適當的水分、水、重乳液（heavy lotion）和潤唇膏是必需品。一種蘆薈（aloe）成份的手帕和洗手液也是必備品。」

而我則是帶一個裝過濾水的小噴霧瓶，在乘飛機時噴在我的臉和脖子上，增加濕潤和水份。

如何有組織的打包行李

Hyde說：「亞馬遜出售的旅行收納包（travel packing cubes）是我離家前最後和最好的選項。這種旅行包讓我以有效的方式分開衣物，所以如果TSA人員需要檢查我的行李箱，很少物品能被直接碰觸到。」

私人物品

Metruck：「帶上一張複印的眼鏡處方，以防需要更換眼鏡或隱型眼鏡。」

李蒙表示： 「如果行李要通過檢查， 我通常會把洗漱用品隨身攜帶，以防托運行李丟失。當旅行時，如果有可能，最重要的是帶著孩子們一起去！他們為每次的旅行增添了不少的樂趣、冒險和挑戰！」

我會帶著一美元一美元的紙鈔，用在付酒店服務的小費，美金在國外被很多人視為神奇的貨幣，省去更換外幣的麻煩，這是讓酒店女服務生和客房服務工作者開心微笑的好方法。