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得全球旅行的人 行李中要有哪些必需品？

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靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

如何聰明的打包行李，通常是我旅行時的目標。聽取世界各地旅行者的經驗，會發現一些有用的提示，讓旅行愉快且無壓力。本週在我全球旅行者名單的博克文中，列舉了一些西雅圖的知名人士，他們是：

● 西雅圖港執行董事、曾在海岸警衛隊服役34年、擔任第五區行政長官， 於2015年退休的Stephen Metruck。
● 阿拉斯加航空公司投資可持續發展社區關係常務董事，不需要介紹她豐富旅行經驗的Shaunta Hyde。
● MG2建築事務所副總裁、前華盛頓州的第一夫人，也是前美國駐華大使駱家輝的前妻李蒙。
● 塔克瑪前市長、廣泛旅遊全國和全球， 並建立橋樑關係的現任西雅圖大都會商會韓及菲裔首席執行長Marilyn Strickland。
● 常在印度和該國其他地區旅行的華盛頓州國際關係行動委員會聯合主席印度裔的Debadutta Dash。

目標

旅行的目標是什麼，將幫助確定要打包裝的是哪些必需品。根據Metruck的說法：「提早打包，做好準備，保持簡單。」

電子產品

Metruck說：「將普通設備與充電器和iPad mini搭配起來至關重要。」

Hyde表示：「便攜式充電器Anker Power-Core是最重要的。它可以在10個小時內自行充電，適用於提供快速高容量充電的多個設備。」

健康

如果需服用特殊的藥物，要帶上醫生的處方，Dash說，以防萬一你需要補充。 此外，當喝水和吃東西時，從藥店買藥片放入水中以殺死細菌。

離子氧水淨化液（Ion Oxygen）或Coghland的飲用水片（亞馬遜售）可以殺死飲用水中的病原體和細菌，甚至對蟲子/蚊子叮咬也很好。

衣服

「也許當離開西雅圖時天候很冷，但在亞特蘭大（Atlanta）降落時，天氣可能變得炎熱潮濕。因此攜帶天然面料的衣服，可分層穿著搭配，幫助適應溫度的變化。舒適的鞋子是必需的。」Strickland說。

Metruck表示：「多層式的商務和休閒裝，可適合各種氣候，較單一的厚夾克來得實用。」

運動服則是李王蒙出行時的必備裝束。

Hyde說：「我隨身攜帶一到兩條的長披肩/圍巾，因為無論機艙是涼還是暖，它們都能讓人感到舒適，也成為我衣櫥裡的另一件多功能衣服。」

Dash說：「購買有機織物（organic fabric）作的衣服，所以可以在第二天輕鬆洗乾淨。有機面料通常較輕，可以減輕行李的重量。」

餐飲

什麼是隨身攜帶的理想食物？

Metruck說：「我會留下兩個蛋白棒（protein bars）和一瓶水， 以防被困在某處，因為並非所有機場都有我們西塔國際機場（Sea-Tac International）
為旅行者和公眾提供選擇的美食。」

李蒙說：「我會準備M & M 花生醬、Red Vines和Skittles ， 因為我會偷吃點甜食。」

Strickland表示：「橘子是理想的旅行小吃， 因為味道好、解渴， 外皮聞起來又很香。」

我補充一點，我家先生總是給我帶著一袋堅果，以防我們在飛機上或酒店房間裡肚子餓時可充飢。

睡覺

Hyde說：「如果是國際飛行，我總是會買Dream Water，這是一種液體褪黑激素（melatonin），無論進入什麼時區，都可以幫助我睡覺。」

我想補充一下，我的睡眠增強劑是香蕉和鎂藥丸（magnesium pills），睡前一到兩個小時服用。

皮膚護理

Hyde說：「我會帶Mario Badescu面部噴霧玫瑰水旅行， 會讓我的皮膚在飛行期間和之後感覺清新和呼吸。」

Strickland說：「旅行是項體力的要求，所以我努力讓自己感到舒適，乾淨和適當的水分、水、重乳液（heavy lotion）和潤唇膏是必需品。一種蘆薈（aloe）成份的手帕和洗手液也是必備品。」

而我則是帶一個裝過濾水的小噴霧瓶，在乘飛機時噴在我的臉和脖子上，增加濕潤和水份。

如何有組織的打包行李

Hyde說：「亞馬遜出售的旅行收納包（travel packing cubes）是我離家前最後和最好的選項。這種旅行包讓我以有效的方式分開衣物，所以如果TSA人員需要檢查我的行李箱，很少物品能被直接碰觸到。」

私人物品

Metruck：「帶上一張複印的眼鏡處方，以防需要更換眼鏡或隱型眼鏡。」

李蒙表示： 「如果行李要通過檢查， 我通常會把洗漱用品隨身攜帶，以防托運行李丟失。當旅行時，如果有可能，最重要的是帶著孩子們一起去！他們為每次的旅行增添了不少的樂趣、冒險和挑戰！」

我會帶著一美元一美元的紙鈔，用在付酒店服務的小費，美金在國外被很多人視為神奇的貨幣，省去更換外幣的麻煩，這是讓酒店女服務生和客房服務工作者開心微笑的好方法。

 

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