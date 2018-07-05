華州證照將標註聯邦限制字樣 居民換證將獲新證件號碼

（本報訊）受「真實身份」（Real ID）法案影響，華州普通版身份證及駕駛執照從7月1日開始便統一標記「受聯邦限制」字樣（federal limits apply）。

在真實身份法案中，聯邦政府要求證照需體現持有者在美國的合法身份，而華州現有的普通版本證件則不符合這一要求，因此為實現過渡，州府選擇在卡上標明受限字樣，表明持證者不可以該證件作為聯邦身份識別憑據，在2020年10月1日寬限期到達後，華州民眾則不可再憑普通證照搭乘飛機。

目前華州州府已經推出加強版證照供居民升級使用，該版本證件申請需要民眾提供美國公民信息，申請成功後可用於聯邦身份識別，但並不強制要求民眾更換。持有普通證件的民眾在現有規定下仍不會受到任何實質影響，僅在更新證件時會看到右上角印有聯邦受限字樣。

自今年9月4日起，為保護居民個人信息安全，民眾在更換新證件時將獲得全新的證件號碼，所有號碼均為系統隨機生成，從而無需使用民眾姓名或生日作為證件號的一部分。

而從2020年10月1日開始，民眾則需在乘坐飛機出行及需要做聯邦身份辨認時做出選擇。或者升級加強版證照，或出示如護照、護照卡及軍人證等其他證件。目前申請普通版證件的價格為$54，有效期為6年；而在同樣有效期下，加強版證照申請費用為$78。