華埠國際區為何與眾不同

對於在華埠國際區生活和工作的人來講，這個地方是十分特別的。華埠國際區於1951年得名，最初由西雅圖當時的市長德文（William Devin）命名為「國際中心」。

如今，這一區域包含華埠、日本城及小西貢三大鄰里社區，已不僅僅是一個旅遊景點，對於當地人來講，這裡已經是一個樞紐地區。

由於華埠的特殊性，許多家庭企業選擇在此紮根。社區民眾表示大家彼此照應，讓人十分感恩。更有像陳榮新那樣的社區代表性人物，為保護弱勢群體安全而做出努力並犧牲生命。

同時，華埠國際區還是一個美食天堂，在這裡經營的餐館，多數以合理價格為特色。食物選擇更是琳瑯滿目，從亞洲的中餐、日餐、越餐、韓餐及夏威夷餐，到卡津（Cajun，指以新奧爾良市為代表的文化特色，以洋蔥、辣椒和芹菜加以香料調和而成的特色菜系）、墨西哥、埃塞俄比亞及希臘餐，另有披薩店、麵包店和茶館，甚至還有一家星巴克及其他咖啡店。每家餐館都有其特定的客戶群，這使得華埠成為了一個蒸蒸日上的繁榮社區。

除美食、社區、歷史和文化外，便利的交通也是華埠地區的一大特色。座落於中心地帶的華埠國際區，除大巴士站和輕軌站外，還有市府巨資修建的第一山街車。民眾來到這裡，可以乘坐汽車、輕軌及街車去往任何想去的地方。

作為如此與眾不同的社區，華埠國際區值得探索及開發。支持這裡的企業，同樣也是對構成西雅圖經濟的大力支持。