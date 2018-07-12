Highlights是陪伴兒童暑假的教育雜誌

Highlights，在美國是一個家喻戶曉的標誌性品牌，幾乎全美國的爸媽和孩子都知道這個品牌，連美國前任總統奧巴馬都曾是它的忠實讀者。它從1946年誕生到現在，已經暢銷歐美70多年，是最受美國家庭歡迎的益智教育雜誌。口號是Fun with a Purpose，即：樂得其所。為孩子們找到快樂學習的方法，是Highlights創辦人心理學博士Myers一生的志願。

它的英語語言地道、規範，正是語言學習期的孩子，需要大量攝入的高質量、有吸引力的內容。很多的益智遊戲類書，都是從Highlights發展而來的。

這套書一共有12本，每一本都有一個特定的主題。四季、動植物、地球、交通、遊戲……編輯團隊從Highlights和High Five近幾年的雜誌中精選出所需內容，使每本書自成體系重點突出。

這些主題和孩子的生活息息相關，內容和難度更適合國內孩子閱讀，從易到難，循序漸進。從讀一讀，猜一猜，到動動手，想一想，都符合3-10歲孩子認知學習特點。裡面還提供了各種各樣的動手課程，繪畫類、科學小實驗類、手工類等等遊戲。例如觀察一棵樹後，就可以相機拍照或活頁卡製作樹的成長過程。

這套書的Reading部份，設計得巧妙而用心，題材很豐富，從簡單活潑到有一定難度的整篇閱讀，層層提高孩子的閱讀能力。書中的繪本故事，從主題和角色選擇來看非常豐富，主要圍繞孩子的生活展開來。孩子、小動物作為故事的主角，讀起來也比較有意思，幫助孩子增進對社會、親情、友情、自我成長問題的認知。

看圖識詞這個部份，相當於一篇英語或者漢語小作文，一方面可以通過它來識詞，另一方面，對於孩子的寫作也很有幫助。可以選擇書中的某一個主題，鼓勵孩子按照這樣的小短文形式來練習寫作。書中的閱讀量安排，是有規劃、有積累地遞增的，題材也在不斷變化。從這些文章中也能了解更多的科普和人文歷史知識。

每篇文章的音頻是獨立的，掃一掃這頁畫面上的二維碼就能收聽讓孩子學地道的英文發音。

Highlights還出版中英文雙語，更適用於中國的孩子，一本書相當於兩本，正面讀是中文，反過來是對應的英文版本，讀的時候互不干擾。暑假已經開始了，不妨讓兒童閱看這本雜誌，讓他們過一個不一樣的暑假生活！