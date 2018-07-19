王健葬在西雅圖 中南海關切海航

（本報訊）海航集團前董事長王健日前在法國意外墜亡，有消息人士表示，王健的屍體已經從法國被運走，將葬在美國西雅圖地區。與此同時，中共海南常務副省長到海航「調研」給予支持。有分析認為，種種跡象顯示，中南海對海航表示關切。

7月3日，海航集團創始人之一王健，在法國普羅旺斯Bonnieux村遊玩時，意外從10米高牆上跌落墜亡，終年57歲。因海航集團近期深陷債務危機，王健之死瞬時引發海內外輿論關注。

8日下午， 中共海南常務副省長毛超峰到海航「調研」。據當地媒體報導，毛超峰表示，海航集團是海南改革開放的一塊「金字招牌」，希望海航專注航空主業。

他表示，海航集團靠航空業起步，靠航空業發展，將來依然要聚焦航空業。

此前外界猜測， 海航或與安邦一樣， 成為當局打擊目標。但從目前看來，海航似乎已轉危為安。

對此，有分析人士指，中共高層或已將海航的問題進行切割，當局仍表示會支持海航的同時，也警告海航不要再搞「不務正業」投資，要專注自己的航空「主業」。

近年來，海航與萬達、安邦、復星、樂視被稱為「出海五虎將」，大肆在海外併購，揮金如土「買買買」。但自2017年6月，中共銀監會要求各家銀行排查數家企業的授信及風險分析後，這幾家公司幾乎全都開始低價拋售資產，以償還債務。海航被指負債高達7,000億人民幣，深陷債務危機。

不過有消息人士透露，中共高層已同意幫助海航籌集資金，走出困境。

6月12日，中共央行召開「海航專項會議」，傳達中共高層對海航的定性和要求各方支持海航發債的決定。中共高層的態度是：要給海航集團機會；聚焦主業，勿做併購；支持海航集團發債， 確保成功。中共高層認為海航集團僅僅是流動性問題，與安邦不同。