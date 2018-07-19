華大新生數超7千 突破歷史紀錄

（本報訊） 儘管從全美範圍看，近年來尋求大學本科學歷的學生有所下降，但華州各大高校的申請及錄取學生卻逐年升高。其中華盛頓大學（University of Washington）去年秋季申請入學並接受錄取通知的新生更是刷新歷史紀錄。

華大本屆新生人數約為7千人，其中4,450人為華州本地居民，佔總比例的63%。華大校長柯斯（Ana Mari Cauce）表示， 人們通常對於華大招生存在誤解，認為僅有5%至10%申請華大的本地學生會被錄取，其實這一數字比總人數的一半還多。

此外，今年是華大工程學院首次實施直接錄取新生方案， 以往新生入學讀完一年級或二年級後，需要向工程學院申請進入相應專業，而今年則直接由學院挑取新生錄取。

華大西雅圖校區今年秋季預計將迎來1,500名左右轉學學生，其中87%的人來自本州各大社區學院及專科學院。

除西雅圖校區外，華大塔可瑪（Tacoma）分校新生數量預計也將突破紀錄，但巴瑟爾（Bothell）分校則計劃削減新生數量。巴瑟爾分校負責招生管理的助理副校長Steve Syverson表示，之所以削減新生數量，減緩學校發展，主要原因是學校幾近飽和狀態，無法接受更多學生。