4名員工因說韓語遭解僱 聯合上訴達美航空

（本報訊）日前，4名原達美航空（Delta Airlines）工作人員Ji-Won Kim、Lilian Park、Jean Yi 及Jongjin An對航空公司提起訴訟，質疑說韓語員工受孤立，因此才遭到公司方面解僱，同時提到曾在工作過程中遭到男同事性騷擾，而這名員工仍在達美任職。

Park在接受本地Kiro 7電視台訪問時表示：「我把每一位達美航空的乘客都當成自己家庭中的兄弟姐妹或父母一樣對待，我所做的每一件事都是發自內心。」

此次控告達美航空的4人目前除Kim外，均已加入美國籍，Kim也即將宣誓成為美國公民。4人在採訪中一致認為，自己說韓語的優勢無疑是當初得以入職的重要原因之一，她們都曾服務於達美航空由西雅圖飛往韓國的航線。

Yi在採訪中提到：「（說韓語的乘客）看到我都很高興，他們都說看到我很舒服，因為這些人不會說英文。」

4人均在2017年5月遭到公司解僱，日前聯合向金郡高級法院提起訴訟，稱「雖然自己被分配到往返韓國的航班服務，該航班飛機上有許多韓國乘客，但她們仍受到孤立，並多次因講韓語而受到警告」。

An表示，達美航空的經理曾與自己談話，稱許多不說韓語的乘客對其投訴，表示乘客在空乘人員跟其他人說韓語時感到不適。因此經理曾要求自己盡量限制說韓語。但此次上訴的原告方表示，說其他國家語言的員工從未得到過此類投訴或警告。

除語言歧視外，4名原告還表示自己在工作過程中，曾經多次受到某男性同事的性騷擾，她們的指控同時指向同一人。4人均表示自己曾試圖避開該同事，但還是遭到多次非情願的肢體接觸，甚至成了「每日都會發生的慣例」。她們的代表律師Jennifer Song表示，該名員工仍然在職，依舊每日與女性員工發生肢體接觸。Song明確表態稱「我認為這是一起十分明顯的歧視案件。我們懷疑4名原告遭到解僱與告發性騷擾事件有關。」

4人表示，自己遭到解僱的原因是「提供未授權的升艙服務」。但對於一些航班來講，尤其是超售的情況下， 空乘人員對部分乘客升艙是常例，幾乎是每天都會發生的事情。而這一舉措竟然成為4名韓裔員工被解僱的理由。

對於此次事件，達美航空發言人Morgan Durrant在聲明中指出，公司不允許任何形式的歧視或性騷擾現象， 因為這些與公司的核心價值相悖。但4名前員工被解僱事出有因，確是因為違反了票務及票價規則。