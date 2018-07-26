國泰航空明年4月 開通西雅圖直飛香港航班

（本報訊）日前，香港國泰航空（Cathay Pacific）宣佈，將從明年4月1日起，開通西雅圖直飛香港航班。西塔國際機場（Sea-Tac International Airpot）對於這一知名亞洲航空公司發出的聲明表示歡迎，並稱國泰航空是自2016年來，第10家在西塔機場增開航線的國際航空公司。

西雅圖港務專員Stephanie Bowman表示：「對於國泰的入駐，我們表示十分激動和熱烈歡迎。國泰對於我們諸多旅客來講都是一個熟悉的名字，他們希望在西塔機場看到這一航空公司。作為一個有活力且為全球周知的地區提供服務的機場，西塔機場對於擴展國際業務感到驕傲。」

西塔國際機場是全美範圍內發展最為迅速的大型樞紐機場之一，同時也是美國西海岸距離亞洲和歐洲最近的門戶。由於各種優越因素影響，全球各大國際航空公司選擇在本地擴展業務，西雅圖現已擁有直飛全球27個目的地的航班。

國泰隸屬全球第三大航空聯盟寰宇一家（oneworld alliance），與本地阿拉斯加航空（Alaska Airlines）及其他諸多航空公司共享班號。此次新開設的航班將由空中客車A350-900執飛，從2019年4月1起，將在每週一、三、五及週日凌晨1:05提供西雅圖直飛香港班次，次日早晨5:25抵達目的地；每週二、四、六及週日提供回程航班，起飛時間為夜晚11:55，當日夜晚9時抵達西雅圖。