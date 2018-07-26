本週西雅圖市議會通過了保障家傭的議案，為一系列家居工作者爭取了正式的法律保障，包括最低薪酬與適時休息，僱主也不能拘押家傭的私人證件；家傭組織在未來將草擬退休病假福利等等。西雅圖因此也成為全國首個為保護家傭權益而立例的城市。

雖然法例出爐了，但對於一直被視為弱勢社群的家傭們能否真正取得法律賦於他們的福利，實在有待商確，並要依賴更多的外展教育與推廣。但最終也要視乎家傭自己能否堅持爭取；即使寶藏已大開中門，自己不走進去也是如入寶山空手回，無濟於事。

礙於文化水平及知識水準，大部份當家傭的人都沒有太大的討價還價籌碼，也生怕惹事；很多時為了生計或想多賺點錢，祗要能找到工作他們也願意接受低薪苛刻的條件。能碰到好僱主得到公平的對待，就算是他們走運了，否則遇到無良僱主受欺負時，他們還是要為生活而無耐地捱著。法例雖然保障他們，但因為他們的一知半解而令自己更害怕去接觸與正確認識法律，這份無知就成為他們的絆腳石。

一般來說，家傭的身份與地位總讓世人感到是低人一等，其實這都是人為所致的錯覺及來自家傭們的自卑。嚴格來說家傭或家居工作者都是服務行業人士，也是專業， 與其他正規職業無異，職業無分貴賤，祗要不犯法的事，理應受尊重；大家也不要再戴著有色眼鏡去看待家傭。