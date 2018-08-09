J35虎鯨媽媽拖著夭折小虎鯨逾十天由華州普捷灣游向加拿大水域的「哀悼之旅」，在感人新聞的背後已引起護鯨、海洋環保組織及政府部門廣泛關注。有人質疑，鯨魚有這般感性與母性嗎？鯨魚與人類有關嗎？

今次J35虎鯨媽媽的愛兒表現足以讓市民再次認識鯨魚生態。鯨魚與人類都是哺乳類動物，但是鯨魚生活於海洋，而人類則生活於陸地。雖然如此，海洋生物學家一早就確認了鯨魚的母性及牠們的母系社會特徵與群體生活。

J35虎鯨媽媽是一個罕見例子， 看來牠的行為不單是護兒、憶兒與哀兒， 牠是要對人類作出無聲抗議， 因為一直以來海洋生態都被人類無休無止的發展所破壞。另外，為了滿足人類觀鯨的慾望，原先屬於鯨魚生活的平靜領域，也遭到快艇與觀鯨船隻出沒的打擾與追逐而變得不寧及受污染。原本自由自在生活在海洋中的鯨魚及其他海洋動物頓時變成被圍觀的異物，基本上與馬戲班或海洋水族館中的同類無異。

海洋生物學家也曾研究在水族館內被飼養的海洋生物因為生態有違自然，壽命都會較活在大海內的同類短。但現時看來情況未必一樣，因為人類正在扼殺了牠們生存的自然空間。

最近華州州長辦公室及金郡同時發出的救援聲明與行動，雖然有點為時已晚，但總比不理睬好。別以為這祗是鯨魚的事，大自然生態不平衡與不協調，人類的生活也不會安寧。