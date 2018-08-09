行走先驅廣場至西雅圖中心 免費穿梭巴士再現優惠至十月

（本報訊）由西雅圖市泊車網站贊助、每週七日、由現時起至本年十月一日止每日由上午十時至晚上八時行駛西雅圖先驅廣場至西雅圖中心的免費穿梭巴士，再次為西雅圖市民與遊客服務。

以往西雅圖市一直都有免費交通，包括由華埠開出、今年三月份被取消的99號公車及早期由一九八二年至二ＯＯ五年總站設於五街與積臣街交界的街車接載乘客，來往阿拉斯架高架橋海濱與市中心。今次泊車網站DowntownSeattleParking.com 再次提供穿梭服務的原因主要是要減輕西雅圖市中心的交通擠塞情況，讓更多遊客除了選擇駕車到市中心外，是可以選擇其他接駁交通工具如輕鐵或公共汽車前往西雅圖。

當西雅圖市在二ＯＯ五年取消舊街車行走後，在二ＯＯ六年西雅圖市政府為一條長一點三哩長連接南聯合湖地區的新街車進行動土工程，及後在二Ｏ一二年街車路線伸展到第一山，並在二Ｏ一六年開始行走，但載客量未如理想，也因為行經路線的街道狹窄，令駕駛人士及行人都要互想適應。基於各種未如理想的因素，雖然聯邦撥款也如期到戶，但也令西雅圖市議會開始再考慮另一條接駁路線的建造問題。但西雅圖泊車網發言人強調，今次免費穿梭巴士服務與街車工程進展無關。

免費穿梭巴士的行車路線是循環線共在八個位於西雅圖內的車站接載乘客，以西雅圖中心Seattle Center的太空針Space Needle為其中一個循環車站，市民可以由太空針接駁上單軌鐵路，來往西雅圖中心與西湖中心Westlake Center 。途經的第二個站是阿拉斯架大道的西雅圖藝術博物館戶外雕塑公園Olympic Sculpture Park及鄰近西雅圖港務局旁來往西雅圖與加拿大維多利亞島的Victoria Clipper渡輪碼頭。然後就是經常有遊輪停泊的六十六號碼頭。

緊隨六十六號碼頭車站後，免費穿梭巴士的下一站就是本地著名的西雅圖水族館及派克市場。然後巴士會繼續前往位於阿拉斯架大道上的華州渡輪碼頭及水上的士站，循環線的最後兩個車站就回到靠近華埠的先驅廣場及接駁Amtrak火車或輕鐵與Sounder火車的景街車站King Street Station。全程都是一個旅遊西雅圖市中心的大串連，方便市民遊覽的交通選擇。