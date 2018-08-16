地勤未經許可偷駕飛機上天 飛行90分鐘墜機身亡

（本報訊） 本月10日晚7 點半左右，西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）一架龐巴迪（Bombardier Dash 8）小型商用客機遭竊，未經塔台許可便飛上天。

當局表示，偷飛機的是西塔機場一名地勤工作人員，名為Richard Russell，現年29歲。失竊的飛機隸屬地平線航空（Horizon Air），竊賊駕駛飛機長達近90分鐘，並在途中多次做出特技飛行。塔台工作人員試圖與其對話，並加以勸阻，同時命令機場內所有航班暫停起飛降落，另有兩架軍用飛機在空中追趕竊賊。

美國國家運輸安全委員會官員表示，竊賊是機場工作人員，對於飛機有一定的了解，而且啟動飛機無需鑰匙，只需按幾個按鈕就可成功飛上天。

飛機在失事前，竊賊與塔台的對話或許為此次事件提供了些許線索。Russell曾向塔台提到駕駛飛機可能會看到奧林匹克山，還表示自己曾打過模擬飛行器類的電動遊戲，對飛機駕駛略有了解，可以順利降落。他告訴空管自己並不想傷害任何人，並且稱自己將在降落前完成空中翻轉動作就「收工」了，還詢問塔台自己如果能成功降落，是否能在阿拉斯加航空獲得工作。就在他說完這些話，並成功完成空中翻轉後，話鋒突轉：「我可能要坐一輩子牢了吧？但對我這樣的人來說，我倒請願這樣。」塔台試圖安慰他，告訴他先不要想這些，並指揮他降落。可是Russell突然情緒低落地說：「很多人都關心我，他們知道我做了這樣的事肯定會失望的。我要向他們致歉。我就是個腦子有問題的人，但我直到現在才確定這件事。」

在一系列對話後，Russell對塔台稱飛機的一個引擎似乎發生了故障。儘管空管人員給出指導，但飛機仍然在不久後於Ketron島失事。所幸機內除竊賊一人外，並無其他乘客，島上僅有17名常住居民，也無人因墜機受傷，僅有駕駛飛機的Russell一人不幸身亡。

目前，該案件已交由聯邦調查局進行深入調查，而隸屬阿航的地平線航空方面也表示將與當局密切合作。