假貨進入美國 以驚人的數額上升

美國政府一直在盡力打擊假貨，但他們只設法查獲了進入美國的一小部份假冒商品。美國海關與邊境保護局（CBP）認為，他們所查獲的部份假貨正以驚人的數額在上升。

一些最有價值的仿製品是手袋、錢包、手錶和珠寶，以及消費類電子產品等。美國CBP政策和知識產權項目主任Therese Randazzo說，每年被查獲的假貨的價值和數量有著大幅的變化，這取決於哪些貨品正在被偽造，以及美國政府的執法力度。奢侈品往往是最容易被偽造的商品，因為他們更有價值。Randazzo表示，由於偽造技術的提升，假貨的檢測面臨更大的挑戰。她解釋說，消費者再也無法從一些細節處看出破綻，如縫合不良或拉鏈質量等。現在假貨質量已經提升到可讓罪犯收取更接近真貨的價格。

而中國作為很多正宗產品的製造商，以及其在知識產權框架的弊端，可能促成了該國進行高水平的偽造生產。

假名牌堆滿3座足球場

8月16日美國紐約警方宣佈破獲了一個中國的仿冒品集團，倉庫裡堆滿了價值將近5億美元的山寨仿冒品，數量多到可以擺滿3座足球場，美國警方經過6年調查，終於有所斬獲，逮捕了33人，他們被控走私、洗錢、移民詐欺等罪名。

警方發現這集團還是以家族企業方式經營，媽媽、兒子和女兒還能住在這一棟要價500萬美元的豪宅當中，但他們現在通通都面臨洗錢、走私、移民詐欺等聯邦罪名，都被起訴。

聯邦移民和海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI），以及紐約市警，於當地時間清晨展開搜捕行動。據悉，這是國土安全調查處在紐約查獲假貨數量最多的一次調查與搜捕行動。

被捕的33人中，除一人的入籍身份屬偽造外，其餘均在美國有合法身份。33人被控共謀走私、販運假貨、洗錢、移民詐欺等罪名。其中有22人在紐約東區聯邦法院控罪；另外11人則在州法院被控罪，當局暫未透露他們的具體控罪。執法人員還凍結了犯疑在紐約的9個物業。

據悉，不法集團將走私貨物從中國運輸至紐約和新澤西港口，在集裝箱上標註正規廠商名稱和地址等資料來通過美國海關的檢查，之後貨物通過卡車運送到紐約多處倉庫內。消息指，他們已先後走私23個裝有大量假貨的貨櫃到美國，他們賣的假貨幾乎都是國際精品，當中包括Hermes、Gucci、Coach、Tory Burch、Michael Kors、Louis Vuitton等知名品牌的皮包、皮帶、香水等的山寨貨，這些貨品的正品價值超過4.5億美元。

仿冒 真貨要不得

仿冒假貨充斥紐約，除了影響紐約稅收、仿冒商品還造成美國經濟一年2,500億美元的損失，並因此少掉75萬個工作機會。事實上紐約並不是第一個要對仿冒品買家祭出重罰的城市。在法國只要使用仿冒包包，就可能被處以45萬美元以上的罰款，還得入監服刑。因小失大的後果，才能讓很多人打消買A貨的念頭。

因為山寨仿冒品等同仿造貿易商標，雖然便宜的價格非常吸引人，但買了等同助長違法行為。只要賣仿冒品就犯法，無論是新品或二手，同時還會面臨代理商高額求償，下手前恐怕還得多想一想！同時在網購時，如果對產品品牌有有一定的了解，那麼盡量不要選擇價格低的離譜商家來交易，否則因小失大！

希望大家寧可買小牌子的原創包，也不要買大牌店仿包。不如努力工作認真賺錢，買一個真的犒賞自己來得快樂，這種快樂不是來自別人羨慕的眼光，而是自己對自己的認同，對自己的肯定。要過有底氣的生活，如果現在還沒有，那就努力擁有，不要總想著退而求其次。若一輩子滿足於山寨的日子，那就可悲了！