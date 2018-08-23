川普親信認罪 選舉醜聞連環爆

（本報訊）總統川普過去倚重的兩名大將，前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）和前私人律師科恩（Michael Cohen），日前在司法案件中遭定罪，引起輿論嘩然。

馬納福特因為特別檢察官穆勒的調查而遭指控18項金融犯罪，其中8項確定有罪，包括5項稅務欺詐罪、1項未披露過的外國銀行賬戶的指控，和2項銀行欺詐罪。川普聽聞後表示感到「非常難過」，並駁斥判決與俄羅斯干預美國大選有關。他說：「我替馬納福特感到非常遺憾。這與我無關，也無涉俄羅斯勾結指控，而是持續的「獵巫」行動。」

川普前私人律師科恩（Michael Cohen）與紐約聯邦檢察官達成協議，在21日（週二）承認了8項罪名，其中包括2項違反競選財務罪。科恩承認使用競選資金支付情色女星斯托米·丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費。科恩告訴法庭他被「聯邦辦公室候選人」指示支付丹尼爾斯和前花花公子模特兒麥克杜格爾（Karen McDougal）封口費。他口中的候選人外界認為就是指川普。此外，科恩還面臨其他重罪指控，包括稅務和銀行欺詐等。

據報導，科恩將於12月12日被判刑，保釋金定為50萬美元（同下）。初步報告顯示他未同意在其他事項上作證。科恩因涉嫌銀行欺詐、稅務欺詐和違反競選財務而在紐約南部地區接受調查。據報導，檢察官鎖定科恩川普工作時設立的公司，認為其中的資金有問題。在2016年大選前一個月，科恩利用該公司向丹尼爾斯支付了13萬的款項。

據《紐約時報》報導，檢察官目前還在調查科恩和家人經營的出租車企業，其中高達2000萬的貸款啟人疑竇。川普當選總統後，科恩據稱利用該公司向美國和海外的公司收取費用。丹尼爾的律師艾維納提（Michael Avenatti）披露了銀行報告顯示，包括AT&T、諾華和韓國國防承包商在內的幾家公司向科恩支付了至少180萬的諮詢費。據報導，科恩的客戶還包括一家與俄羅斯政要有聯繫的美國投資公司。

聯邦調查局4月突擊搜查了科恩的家和辦公室。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正在調查川普2016年的競選活動是否與俄羅斯勾結，試圖影響美國總統大選結果。從那時起，外界就猜測科恩是調查中主要線索，他可能會為了減刑透露重要訊息。川普堅持否認有任何串通行為，並稱穆勒調查是「獵巫」，俄羅斯也否認干涉選舉。穆勒的調查於2017年5月開始，已經起訴了30多人，其中5人認罪。