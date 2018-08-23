8月20日早，西雅圖氣像局發佈了華盛頓州西部城市空氣質量警報，監測報告顯示，大西雅圖地區的空氣質量在中度污染至不健康之間。

根據全美跨機構火情中心（National Interagency Fire Center）的數據顯示，今年到目前為止，華州共發生13場大型森林野火，火勢覆蓋面積超過211平方英里。俄勒岡州發生10起，覆蓋面積超過256平方英里；位於加拿大的大不列顛哥倫比亞省（British Columbia）則有超過600場森林野火。目前籠罩在大西雅圖地區上空的煙霾大多來自加拿大北部，同時也受華州東部火災煙塵的影響。

與此同時，糟糕的空氣質量已經影響了人們的生活。很多人表示目前的空氣質量是大西雅圖地區自一個世紀以來的最差情況，尤其是最近兩天的煙霾天氣讓很多的嗓子和眼睛很不舒服。

在這種情況下要減少外出，家中最好使用空氣淨化器，外出時最好戴上口罩。

西雅圖市長辦公室也發佈關於處於煙霾天氣下的建議：

盡量待在室內，避免戶外劇烈活動。 保持室內空氣清潔，使用帶有HEPA過濾器的空氣淨化器。 盡可能關閉門窗，炎熱時使用風扇或空調，使用空調時設置為再循環模式。也可以前往就近的圖書館或商場納涼。 大量飲水。

但有人建議用電扇把煙霧吹回加拿大。因為加拿大西部卑詩省逾550處的林火蔓延，籠罩在一片煙霧中。現在這些煙霧南下飄到美國華盛頓州，華州東部斯波坎（Spokane）市有一群人希望再把這陣煙霧直接吹回去還給加拿大。斯波坎市在加拿大邊界以南約200公里處。

他們推算，如果每個居民在自家屋頂放至少五台電扇，整座城市55萬人就可將煙霧吹回加國。主辦人堅稱，他們計算相當可靠。這群人在臉書創立活動頁面宣傳此想法，並寫下「團隊合作讓美夢成真」，並呼籲「斯波坎人一起來吧！讓我們把煙霧吹回給加國佬！」

主辦人之一的斯波坎市居民Nic Huber向當地新聞台KREM透露，把煙吹去加拿大的想法「多半是玩笑話」。不過這場活動卻不像口頭說說。截至8月21日下午，已有約2,000人表示有興趣參與該活動。