兒子婚禮 一世的準備

靜雯博客

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兒子皓君最近剛在西雅圖成婚，不僅是他的，也是我的重要人生里程碑。 不是完美讓人驚豔的婚禮但美好可愛。它是無數美好時刻、事前周詳計劃和一些令人著迷事情的集大成，讓這場婚禮充滿著溫馨美妙。任何瑕疵都可以轉化為完美，特別是在記憶中點燃著我們生命的魔力。

警告我的孩子們

當孩子長大後，我警告他們不要給我帶來驚喜，比如「你的朋友讓他的女朋友懷孕了，他輟學了。如果你也有樣學樣，我就不理你，你就自己去付大學費用。」或者「媽媽，我送給你一個驚喜！我倆剛剛在拉斯維加斯（Las Vegas）註冊登記結婚了。」沒有邀請父母出席婚禮。我告訴兒子，如果他們走那條路我就不會原諒。皓君答說：「媽媽！我知道。」是的，他們很了解我。

感謝上帝，兒子們全心全意牢記我的叮嚀，我心存感激。當我變老時，我不會要求孩子以華人傳統兒女必需孝養父母的觀念來照顧我。我要求的是，讓我參與他們生活中的一部份，包括挑戰，喜悅和悲傷。我可能沒有解決他們所有問題的方法，但我會支持他們的願望和理想，這樣他們就可以大膽向前克服困難，無論要追求什麼樣的夢想都能充滿自信。

婆與媳

如果讀者看過電影《瘋狂的亞洲富人－或譯：摘金奇緣－Crazy Rich Asians》，會發現婆婆和兒媳的關係複雜且競爭激烈。有些婆婆認為，在兒子生活中的女人沒有一個是夠好的。

這部電影有一個戲劇性的場景，女主角Constance Wu通過玩麻將，挑戰演男友母親的楊紫瓊。這可能有些誇大其詞，但許多母親的恐懼和不安全感是真實和不合理的，認為媳婦很快就會在兒子的生活中取代她們，也擔心兒媳是否會尊重她們。

這是許多母親心中的愚蠢處，認為兒子永遠是個孩子，沒有意識到兒子有一天會成為男人。男孩變為有氣概的男子，是男孩在生命的不同階段抓住機會，他們從錯誤中學習成長。當我見證兒子在婚禮當天成為一個家庭男人時，沒有人能想像我的幸福。當他在婚禮台上說「我願意」時，我覺得我完成了養育他的工作和責任。

與大多數姻親的態度不同，我向兒子強調，他是幸運的，找到了他的愛，他是幸運者。

我和同齡人分享了我很幸運能夠有Tracy這樣專心、容易相處、勤奮、體貼、可靠、學習速度快的女兒（媳婦）。最重要的是，她是一位廚藝高手。我們在烹飪方面相互嘗試並從中受益，並為我們的家庭創造了許多美麗的禮物。

過去和現在的婚禮

40多年前的夏天，我在西雅圖結婚了。我們的婚禮比兒子的婚禮簡單得多，他是東西方融合的婚禮。在午餐招待會期間，我們為許多亞裔美國人和非亞裔朋友舉辦了傳統的在婚禮上敬茶給長輩的奉茶儀式。晚上，中式宴會混合了如跳舞的西方傳統婚禮上的活動。

我邀請的客人名單可能是我兒子的1/5，因為我和丈夫是來自香港的留學生。我們認為不需要，因此在婚禮上我們甚至沒有蛋糕，婚宴是在四皇（Four Kings）餐廳舉行，現已不存在。它位於已經倒閉的龍門（China Gate）酒家。

我結婚時身無分文，是丈夫付了一切的開銷，儘管他只是一名研究生，但我還是很驚訝他為這場婚禮存了這麼多錢。我的父母給我買了一件來自香港的婚紗、一件中式禮服，以及所有的婚禮配件如鞋子和皮包。

沒人教我如何計劃婚禮，我只是複製了高班同學的婚禮，包括教堂儀式。而兒子和妻子是聘請了一名會場佈置師，細節非常精緻，例如裝飾和新娘服裝的配色方案，甚至還有一對巨大的酒杯供他們敬酒。我不知道那些花哨的婚禮商品，也買不起任何這些或聘請佈置師。皓君和Tracy甚至還去了香港買婚禮所需的東西，去台灣拍了婚紗照，因為亞洲商家提供更優惠的價格和各種風格的婚禮產品。這在我們的同儕輩中，當時對這些事情是聞所未聞的。

我在婚禮上所做的一切都是基本的，重點是省錢。我們唯一的大筆開支是聘請一位優秀的白人攝影師和助手，這是值得的。兒子的攝影師是華人，媳婦的化妝師擁有一家美容院和水療中心，也是位華人。在我那個時代沒有互聯網，要找到這樣的人也是不可能的，當時我的新娘妝是自己化的。

但我們的婚禮結果同樣精彩。我的父母甚至說我為婚禮選了個好日子，而我對中國曆法中的吉祥日是一無所知的。我當時是想在華盛頓大學畢業後，需要4個星期的時間來準備婚禮，選這個日子純粹是運氣，而我在結婚6週後找到工作又是一椿好運。生活有一種神秘的方式，以一種有凝聚力的方式將事情編織在一起。

參加兒子婚禮的很多朋友都對節目、食物和公司讚不絕口。幾十年前，幾位老朋友和親戚參加了我們的婚禮，然而都沒有對婚禮讚美，因為是個很一般性的婚禮。我更加激動和自豪大家喜歡我孩子的婚禮。它清楚地的顯出了做父母的我們和兒媳的家人，在組織和準備這場特殊婚禮的各方面都做得很好。

兒子和妻子計劃了9個月，是要讓婚禮更有趣嗎？不全是。

他們的婚禮實際上是超過一世的計劃，是從我和丈夫結婚的那一刻起，從兒媳婦的父母從越南來到這個國家。我們都致力於為我們的孩子建立一個未來，在自由和機會的土地上，我們決心養育一個家庭。堅持讓我們的孩子過上更好的生活，來實現我們的移民夢想。我們已經做出犧牲來滋養我們的孩子，感謝他們的傳承和對我們文化的認可和接受。正如前西雅圖市議會議員Dolores Sibonga在參加婚禮並隨後給我寫的一張感謝卡上所言：「你的兩個兒子顯然是令人驚嘆的人、聰明、幽默、並尊重傳統。」

以進步、希望和抱負來論，我們孩子的婚禮比我們的婚禮更有活力、吸引力和樂趣，這不是偶然的成績，我為此乾杯慶賀！