亞馬遜成為全美 第2大市值過兆上市公司

（本報訊）日前，作為電商巨頭的亞馬遜（Amazon）緊跟蘋果公司步伐，成為全美第2大市值超過1兆美元的上市公司。

以線上書店起家的亞馬遜，經過20餘年的發展，不僅令網購發生了革命性的改變，更於近年在實體零售業迅速擴張，並在雲計算方面取得多重突破。這些重大發展使得亞馬遜創始人及CEO貝佐斯（Jeff Bezos）於今年正式榮登福布斯全球富豪榜首位，成為真正的世界首富。

9月4日，亞馬遜股價於午盤上漲1.9%，每股價值$2,050.27，令公司市值升至1兆美元以上。而其股票在2018年一年內便瘋長75%，公司資本總額在今年內上升4,350億美元。這一漲幅價值之巨大，是沃爾瑪（Walmart Inc.）、好市多（Costco Wholesale Corp.）及塔吉特（Target Corp.）三家大型零售商總價值之和。

兩家市值過兆的公司蘋果及亞馬遜均為科技公司，一些投資人對於科技公司在股市上所體現出的巨大影響力深表不安。標準普爾8月28日道瓊斯數據顯示，在標準普爾500指數今年的總回報率中，單亞馬遜、蘋果及微軟3家大型科技公司便佔據了其35%的份額。

此外，亞馬遜市價提升速度之快，甚至可以用「匪夷所思」來形容。首家市值突破一兆的上升公司蘋果，在其去年11月市值達到9,000億美元後，經過183天市值才正式突破兆位。而亞馬遜今年1月市值僅為6,000億美元，在僅僅165個交易日的時間內，其市值上升$4,000億，以迅雷不及掩耳之勢追趕上了蘋果公司的步伐。