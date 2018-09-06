勞工合約未按時達成 多校區宣佈推遲開學

（本報訊）剛剛過去的勞工節長週末對於華州各公立學校教師及工會來講可謂十分忙碌。一些校區趕在開學之前就新的勞工協議達成共識，避免了罷工事件的發生，使得學生可以準時開學；一些校區經教師示威抗議後，也終於簽訂新合約，教師放下示威標語準備重返課堂；也有一些校區尚未談攏勞工協議，罷工仍在上演，學生何時開學尚未可知。

西華州皮阿拉普（Puyallup）、塔奇拉（Tukwila）、塔姆沃特（Tumwater）及桑塔利亞（Centralia）4大主要學區原定於5日開學，但因教師勞工協議尚未達成造成罷工，不得不更改開學日期。此外，華州另有5個學區 教師罷工尚未結束，分別為：Battle Ground、Evergreen、Longview、Standwood-Camano和Washougal。校方與教師及工會方面尚在就合約進行談判，現有近6千名教師罷工。

令諸多學生家長憂心的西雅圖校區，則在開學前達成協議，教師薪酬將上調10.5%，並增加5日產假。由於新合約的順利簽訂，避免了罷工事件，西雅圖校區於5日順利迎來開學日。

一些學生家長對於此次教師罷工表示支持，稱教職員工應該得到更好的薪酬待遇，才能吸引更多優秀的新教育工作者，以及保留富有經驗的老員工。

皮阿拉普教育協會主席表示，校方不得不更改開學日期的結果不能責怪任何人，都是校方自己的問題，「我們試圖與他們交涉，今天的事本不必發生。」

目前仍在罷工的教師及其工會成員尚在與各大校區進行協商，若最終的勞工條約遲遲無法達成，罷工將繼續進行，學生具體開學時間仍無法確定。