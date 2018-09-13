西華州四大校區教師罷工仍繼續

（本報訊）由於勞工協議談判仍然處於僵持狀態，西華州4大校區教師已罷工一週，學生及家長仍然不知何時才能迎來新學年開學日。這次罷工造成華州教育工作者有史以來最大的一次停課事件。

目前仍在罷工的校區包括塔可瑪（Tacoma）、Battle Ground、桑塔利亞（Centralia）及塔姆沃特（Tumwater），共計影響5.3萬學生。

代表教師方的塔可瑪教育協會（Tacoma Education Association）表示，無法接受校區提出的強制性仲裁要求。而校區也在10日晚發出郵件稱「雙方就此次談判達成共識還存在巨大分歧」。

塔可瑪校區在週末向公共就業委員會（Public Employment Relations Commission）提出請求，希望對雙方進行事情調查和仲裁。塔可瑪校區發言人表示：「我們在過去9天內一直進行的調解並沒有太大進展。教師工會方面仍然要求成倍上調薪水。我們希望盡快將此事做出了結。我想我們需要明確證實，我們不是不想支付高薪水，而是沒有能力這麼做。因為我們並沒有像其他校區一樣，收到了意外之財。」

另一方面，塔可瑪教育協會主席Angel Morton稱校方進行事情調查及仲裁的要求根本就是拖延政策。Morton表示，「我們在週末白白浪費了兩個整日的談判時間。這只是讓學校繼續關門的方案，他們在傷害自己校區的學生。他們如果不能給出有競爭力的薪酬，我們的教師不會返回工作崗位，因為他們只是扣住錢不願漲薪。我們並不是貪婪，只是想要回自己該得的東西。」

在塔可瑪校區勞工合同紛爭無法平息之際，瑟斯頓郡（Thurston County）法官12日下達命令，要求塔姆沃特校區教師立刻停止罷工返回崗位。法官表示教師長期非法罷工影響巨大，希望他們可以遵從命令，不想再出現更多衝突，教師罷工對於學生來講是巨大的傷害。

但塔姆沃特學區教師聚集在法院外，繼續要求提高薪酬，減少各班級人數。並聲稱將不理會法官如何判決，這件事「尚未結束」。