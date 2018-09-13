西雅圖慈濟新會所剛啟用 舊會所即被火神吞噬

（本報訊）慈濟西雅圖支會日前在表爾威市剛落成的自置新會所（15800 SE Newport Way, Bellevue, WA 98006）舉行啟用禮（見上圖）暨二十五週年慶典，當天遠自台灣慈濟創辦人證嚴上人視訊遙送祝福；華州州議員長谷川親自送來代表華州立法會的賀函；本地金郡郡長辦公室公共事務代表康士坦丁郡長送上了表揚狀，特立二Ｏ一八年九月九日為慈濟西雅圖支會日，以紀念慈濟在華州立下的善功與社會服務。

剛結束墨國義診之行的花蓮義診團隊及加拿大、加州和波特蘭的法親家人也專程到來與本地的社區會眾，一同為慈濟西雅圖支會慶生。在過去二十五年以來，慈濟服務華州大小社區，足跡遍及老人院、流浪人聚集處、校園、更生人中途之家、監獄孤島、災場善後協助安頓災民工作等。每一位慈濟志工都秉乘證嚴上人期朌，日日耕福田，因造福人間而得歡喜，始終如一地為社區服務。

正當慈濟新會所正式啟用數天後，該會一直沿用了二十二年位於庫克蘭市的租用舊會址，卻在九月十二日被火神燒毀（見下圖）。舊址位於庫克蘭市八十五街的一個單排商場Rose Hill Village Shopping Plaza，大火發生於九月十二日早上三時，消防員到場後一直撲救至早上七時才控制火場。猶幸未有傷亡，起火原因未明仍有待調查。消防員曾試圖進入建築內，但由於大火不斷由建築旁及屋頂冒出，消防隊伍被迫有留在戶外。現場十間商舖包括慈濟舊址都受到嚴重損毀。慈濟早前搬離新址時已清理現場，並沒有留下任何物品。

慈濟在庫克蘭市的舊會址已沿用了二十二年。這個商場由華裔高氏家族擁有，並向慈濟提供無償使用二十二年。高氏家族也是透過電視新聞報導，才知悉自己的物業被燒毀。