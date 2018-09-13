2018美洲中國工程師學會西雅圖分會年會 活動花絮

2018美洲中國工程師學會西雅圖分會於9月8日下午在位於表爾威市的威斯丁酒店（Westin Hotel）順利召開。

會中舉辦的《科技論壇》、《教育論壇》及《創業論壇》分別帶來了精彩的主旨演講。表爾威華裔市議員李瑞麟（Conrad Lee）受邀參加了備受華人家長們關注的《教育論壇》，並發表了《走向大學之路》的主題演講。

今年的晚會設置了特別環節是紀念已故的舊金山市長李孟賢（Edwin Mah Lee）作出的卓越貢獻，李孟賢的家人出席晚會並發表講話。會中播放了記錄李孟賢生平的短片讓與會者共同懷念他。西雅圖市長鄧肯（Jenny Durkan）在發來的信中宣佈：2018年9月8日為《李孟賢日》。

首屆年度亞裔傑出成就獎頒發給了5位亞裔以表彰他們在展現亞裔的貢獻、提高亞裔社區認知度等方面所作出的貢獻。

與往年一樣，晚宴向獲得美洲工程師學會西雅圖分會的15位九年級學生頒發獎學金，這是美洲中國工程師學會西雅圖分會連續第16年頒發獎學金，希望借此鼓勵亞裔學生在學業中力爭上游。

除李瑞麟外、表爾威市華裔市議員梁浩婷（Janice Zahn）、西雅圖分會董事會主席王曉熙、德彙公司合夥人Nelson Dong等政商界代表以及西雅圖分會會員等約200人參加了當天的晚宴。

大會對展現亞裔的貢獻、提高亞裔社區認知度等方面所作出的貢獻的五位亞裔，分別是：Professor Rodney Ho, Yu-Ting Kuo, Donna Liu, Dr. Benson Shen, Geekwire出版人Joanthan Sposato。

①-⑧：晚宴向獲得美洲工程師學會西雅圖分會的15位九年級學生頒發獎學金，他/她們的父母親朋都共襄盛舉。這些學生是：蘇昕、朱翰寧、張楚鏵、Gloria Shi、Kenneth Ma、姚榮婷、Yifei Chen、Erik Ma、姚榮晴、張云深、曾騏昆、Joy Matsuoka、盧翊梅、王少琦、Ziqi Chen。